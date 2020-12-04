Найбезпечніші країни для туристів: оприлюднено список

Найбезпечнішими для туристів країнами виявилися держави на півночі Європи, а саме Ісландія, Норвегія, Данія і Фінляндія.

Такий висновок озвучила медична та туристична організація International SOS. Також опублікована оновлена карта Travel Risk Map, де всі країни розподілені на 5 категорій. Найбезпечніші з них виділені зеленим, найбільш небезпечні – бордовим.

Так, з мінімальним рівнем ризику можна подорожувати по Швейцарії, Словенії, Люксембургу та островах Гренландія і Шпіцберген.

Карта світу з вказаним рівнем безпеки для туристів. Travel Risk Map

Низький рівень ймовірної небезпеки туристів чекає і в більшості країн західної Європи, Великобританії, Канаді, Австралії та США. Україна увійшла в "помаранчеву" категорію з середнім рівнем безпеки для туристів. При цьому окремо виділені два регіони – Донецька і Луганська області – рівень небезпеки там вважається, на думку експертів організації, одним з найбільш екстремальних в світі. Причина – військові дії в ОРДЛО.

Рівень небезпеки для туристів в Україні. Travel Risk Map

Відзначимо, аналітики оцінювали держави з огляду на політичну нестабільність (ймовірність тероризму, мітингів, заворушень і воєн), соціальні хвилювання (включно з релігійним, общинним і етнічним насильством), а також кількість злочинів насильницького характеру і дрібного хуліганства.

У рейтингу враховувалася надійність транспортної інфраструктури, ефективність служб безпеки і екстрених служб та вразливість територій до стихійних лих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі популярних туристичних країн назвали головні заборони, про які повинні пам'ятати іноземні мандрівники. В першу чергу, це стосується поводження з природою і тваринами.