На відомому курорті в Азовському морі виявили величезну кількість медуз. Відео

В Азовському морі біля Бердянська на поверхні води зібралася величезна кількість медуз. Місця їхнього скупчення відпочивальники назвали "медузними островами".

Через це практично неможливо купатися. За словами туристів, вода в морі нагадує "желе". Відео незвичайного явища опублікували на YouTube (дивіться ролик у кінці новини).

Авторка відео Світлана Венгер у коментарях під відеороликом розповіла, що "острів медуз" вона побачила під час прогулянки на байдарці. Особливо великі скупчення помітні на відстані 50-80 метрів від берега.

Медузи в Азовському морі Скриншот відео (YouTube)

Медузи в морі на курорті Бердянська Скриншот відео (YouTube)

Користувачі мережі зазначили, що для Бердянська це не є типовим явищем, проте в 2020 році в Азовському морі кількість медуз і справді помітно збільшилася.

"Цьогоріч їх стільки, що ніколи ще в такій кількості не бачив", – написали під відео.

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Також багато з них пожартували, що в такий спосіб медузи "мстять" людям за те, що вони недбало ставляться до українських курортів і сприяють їх забрудненню.

"Господь побачив, на що перетворили Бердянськ, і наслав медузний апокаліпсис. Для початку", – пожартували в мережі.

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