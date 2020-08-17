На відомому курорті в Азовському морі виявили величезну кількість медуз. Відео
В Азовському морі біля Бердянська на поверхні води зібралася величезна кількість медуз. Місця їхнього скупчення відпочивальники назвали "медузними островами".
Через це практично неможливо купатися. За словами туристів, вода в морі нагадує "желе". Відео незвичайного явища опублікували на YouTube (дивіться ролик у кінці новини).
Авторка відео Світлана Венгер у коментарях під відеороликом розповіла, що "острів медуз" вона побачила під час прогулянки на байдарці. Особливо великі скупчення помітні на відстані 50-80 метрів від берега.
Користувачі мережі зазначили, що для Бердянська це не є типовим явищем, проте в 2020 році в Азовському морі кількість медуз і справді помітно збільшилася.
"Цьогоріч їх стільки, що ніколи ще в такій кількості не бачив", – написали під відео.
Також багато з них пожартували, що в такий спосіб медузи "мстять" людям за те, що вони недбало ставляться до українських курортів і сприяють їх забрудненню.
"Господь побачив, на що перетворили Бердянськ, і наслав медузний апокаліпсис. Для початку", – пожартували в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше медузи заполонили море в курортному селищі Кирилівка Запорізької області, через що практично неможливо було ввійти в море.
Також на узбережжі Азовського моря в Бердянську харків'янин виловив гігантську медузу.