На російському пасажирському літаку сталася пожежа: подробиці

На борту літака авіакомпанії Red Wings, який 26 березня виконував рейс Єкатеринбург — Анталія, стався спалах обшивки крісла через використання пасажиром запальнички.

Про це повідомляє РБК із посиланням на авіаперевізника. "Одразу ліквідували тління обшивки. Загрози для продовження виконання польоту не було. Командир повітряного судна прийняв рішення продовжити політ", — цитує видання прес-службу Red Wings.

Red Wings ТАСС

Літак благополучно здійснив посадку в Анталії, у результаті інциденту ніхто не постраждав, але авіакомпанія планує домогтися посилення правил безпеки на борту.

"Авіакомпанія Red Wings після завершення внутрішнього розслідування планує виступити з пропозицією до Росавіації щодо заборони проносити запальнички на борт літака", — заявили в прес-службі авіаперевізника.

Але в Держдумі РФ заявили, що не бачать в цьому необхідності.

"Якби це була системна проблема, тоді не було б питань. А через один факт щось знову посилювати не має сенсу. У нас досить жорстке насправді законодавство в плані поведінки на борту", — заявив член комітету з транспорту і будівництва Держдуми Дмитро Іонін "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському аеропорту Домодєдово турист намагався голим сісти на літак "Уральських авіаліній", який виконував рейс Москва — Сімферополь.

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