На пляжах в Одесі виявлено тонни токсичних водоростей: воду порівняли з "киселем"

На пляжах Одеси в морі виявлено тонни токсичних водоростей. "Волосиста" маса, що прибивається до зрізу води, присутня практично на всіх міських пляжах і вимірюється в сотнях тонн. У цей період у морі рекомендують не купатися.

За словами відпочивальників, вода в морі стала схожа на "кисіль". Про це пишуть "Факти" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На пляжах Одеси тонни водоростей Факти

Зокрема, на популярному пляжі "Лузанівка" провели масштабну чистку. За словами директора пляжу Юрія Гулли, вивезли 16 вантажівок водоростей. З розрахунку по 10-12 тонн на кожну машину – майже 200 тонн. Залишки морської рослинності віднесло припливною хвилею.

Який вигляд мають пляжі Одеси із "зеленим" морем Факти

"Основну роботу доводилося проробляти вручну: близько 20 осіб звичайними граблями підтягували рослини до трактора, який загрібав водорості ковшем. Тепер ними будуть удобрювати ґрунт, перетворивши в спеціальний компост..." – розповів директор і додав, що це вже друга така чистка за місяць.

Подібна картина спостерігається і на інших пляжах. Рясне цвітіння тих же водоростей "пофарбувало" воду в зелений колір.

В Одесі "позеленіло" море Факти

Причиною "цвітіння" стали гнилі водорості з ціанобактеріями. Цей ефект посилюється спекотною погодою та великою кількістю дощів, які змивають у море сміття та різні відходи з усього міста. Плюс до цього відсутня повноцінна система очищення стічних і каналізаційних вод.

Водорості виділяють токсичні речовини в воду Факти

"Ситуація, пов'язана з цвітінням моря, пояснюється високою температурою і вологістю повітря. За даними Інституту морів, це звичайне цвітіння водоростей, йде виділення в море токсичних речовин, і в цей період не рекомендують купатися", – зазначили фахівці.

Море в Одесі покрилося водоростями Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбережжя Азовського моря після сильного шторму покрилося тисячами медуз, що жахає відпочивальників. У мережі вони діляться свіжими відео з пляжів, на яких тепер неможливо нормально відпочивати.