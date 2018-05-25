На авто по Європі: п'ять незвичайних маршрутів

Автомобільні поїздки відрізняються автономністю і можливістю планувати маршрут по своєму бажанню.

Іноді здається, що поїздка на авто передбачає знання безлічі правил і нюансів. Насправді, все набагато простіше, в підбірці зібрані відповіді на хвилюючі питання, пише Tripmydream.

Щоб подорож не вийшла занадто стомлюючою, можна купити квитки в початкову точку, а там вже орендувати машину і відправитися назустріч пригодам.

1. Ґросглокнер, Австрія

Тут можна відчути всю велич гір. Стрічка дороги, що з'єднує Каринтію і Зальцбург, петляє поворотами, від яких паморочиться голова, а альпійські луки і іграшкові села чергуються тут з озерами і ревучими водоспадами. Родзинкою траси є її ділянка серед засніженого гірського пейзажу і гігантський льодовик Пастерце.

Порада: їхати сюди найкраще з травня по листопад, так як в ці місяці дорога відкрита для проїзду машин. Перед поїздкою варто перевірити прогноз погоди, тут нерідкі проливні дощі і сильні холодні вітри.

Вартість: в'їзд на Ґросглокнер коштує € 34.50 на день і € 53 на місяць. Після 18.00 вартість становить € 24.50.

2. Узбережжя Амальфі, Італія

Стрімкі скелі з одного боку і Середземне море з іншого служать обрамленням для звивистої дороги, то пірнаючої в тунелі, то освітленої сонцем.

Кульмінація поїздки - містечко Амальфі з будинками, немов виросли з стрімких скель.

3. Винна дорога, Ельзас, Франція

Винна дорога як не можна краще підходить для того, щоб насолодитися не тільки ідилічними видами сіл, що потопають у виноградниках, але і продуктом цих самих виноградників. На всіх 170 км шляху від села Марленгейм до містечка Тан будуть потрапляти виноробні, де вас із задоволенням пригостять відмінним французьким вином.

4. Которська затока, Чорногорія

Дорога в 130 км, що тягнеться уздовж затоки, порадує не тільки красивими видами, але і різноманітністю пам'яток, так що будьте готові до частих зупинок. А попутно можна зустріти безліч прекрасних малолюдних пляжів, на яких обов'язково захочеться відпочити.

Фортеця Шпаньола в Герцег-Нові, монастир Савіна, пляжі і ресторанчики зі смачною місцевою кухнею стануть приємною причиною для затримки в дорозі. А в Перасте можна сісти на кораблик і відправитися до "перлині" подорожі - Госпа-од-Шкрпьєла, єдиному штучному острову в Адріатичному морі.

5. Пьяноро - Флоренція, Італія

Траса SP / SS 65 тягнеться на 100 км по мальовничій італійській провінції від містечка Пьяноро, що неподалік від Болоньї, і до самої Флоренції. Відправившись в дорогу, ви не тільки побачите величну красу Апеннінських гір, а й побуваєте в Тоскані - легендарному виноробним регіоні країни.

Порада: найкраще їхати в вересні, коли клімат і погода максимально комфортні для поїздки, а вина вже готові до дегустації!

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