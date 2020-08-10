МОЗ оновив список країн "червоної" і "зеленої" зон
Міністерство охорони здоров’я надало оновлений перелік країн "зеленої" та "червоної" зон у зв'язку з пандемією COVID-19.
Як йдеться в повідомленні МОЗ, станом на 7 серпня "червоний" список України розширено до 105 країн. У цю зону повернулися Польща, Нідерланди, Греція (щоб переглянути оновлений список, доскрольте до кінця сторінки).
Зокрема, в "зелений" список повернулися Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада. Відзначимо, громадяни, які повертаються з країн "зеленої" зони, не потребують проходження двотижневої самоізоляції.
Водночас по прибуттю на територію України з Бразилії, Бахрейну, Мальдів, Ізраїлю, США, Панами та інших держав “червоної” зони 14-денна ізоляція або тест на COVID-19 є обов’язковими.
Як повідомляв OBOZREVATEL, угорський лоукостер Wizzair тимчасово припинив польоти з Києва до Будапешта з 17 липня до 16 серпня через стрімке поширення коронавірусу в Україні.