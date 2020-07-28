МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік.

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Інформацію станом на 27 липня опублікували на сайті відомства. Зазначимо, що в "червону" зону знову потрапили Албанія і Болгарія – одні з небагатьох країн, куди раніше могли безперешкодно полетіти українці без подальшого дотримання режиму 14-денної самоізоляції. Там же перебуває й Чорногорія.

Водночас у "зеленій зоні" залишаються Єгипет, Туреччина і Хорватія (щоб подивитися список, доскрольте до кінця сторінки).

Албанія і Болгарія

Нагадуємо, що громадяни, які приїздять із країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити обсервацію 14 днів.

Кабінет Міністрів своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції чи обсервації тим, хто в'їжджає на територію України з "червоної зони" країн за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і матимуть негативний результат.

Із країн "зеленої" зони – без обмежень. Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік

МОЗ оновило список країн "червоної" зони: Албанія і Болгарія знову потрапили в перелік

Як писав OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України змінило показник для "небезпечних" країн із COVID-19.