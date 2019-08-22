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Моторошна НП з дитиною на курорті в Туреччині: в мережі розповіли всю правду про готель

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Одна з туристок, яка відпочивала в турецькому готелі SUNHILL, де руку дитини засмоктало в трубу басейну, розповіла жахливі подробиці про цей курорт.

Туристка написала про це у відгуках на сайті Top Hotels. За її словами, вона відпочивала в цьому готелі в кінці червня разом з сім'єю.

"У зв'язку з таким жахливим випадком, вже просто не можу мовчати. Сама турагент, була в різних країнах і в Туреччині в тому числі! Я жодного туриста б сюди не відправила, після свого досвіду, тим більше з дітьми, тому що готель з дуже крутими підйомами і дітям важко! Їздили з батьками, в різні номери. Людей в 55-60 років поселили на самий верхній ярус. При цьому я ходила потім по території і бачила, що вільні номери були і нижче !!! По подушкам ходять мурахи! А в чому причина всього цього? ", - написала вона.

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Фото басейну, в якому сталася НП

Фото басейну, в якому сталася НП

Фото з сайту Top Hotels

На її думку, всьому виною погане ставлення до росіян з боку турків. Крім того, туристка розповіла, що по всьому готелю існують проблеми з безпекою.

В готелі порушили правила безпеки

В готелі порушили правила безпеки

Фото з сайту Top Hotels

"Перила вимагають ремонту, зауважу що весь готель на горі і багато крутих сходів, а басейн на даху!!! Біля басейну слизько! Номери не критичні, жити можна, ми розглянули готель як економ-варіант. Гуркіт від музики був всю ніч. Годували пристойно, але переробка була присутня на наступний прийом їжі (з обіду на вечерю і т.д.)", - обурилася вона.

Дівчинка перебуває в комі

Дівчинка перебуває в комі

Фото з сайту Top Hotels

"Риби не було. З фруктів одні кавуни. Розвага багато. На кухні стараються, але мабуть готують з того що виділяє адміністрація на харчування. Але нам це було не сильно критично тому ми їздили на машині по Егейському узбережжі і в готелі тільки спали і снідали. Примітно, що в інший турецької "четвірці" при забороні купання після 6 вечора, стояв працівник готелю і просив усіх покинути басейн, а потім нікого туди не пускав!!!. І що взагалі значить руку дитини засмоктало??? Де решітки? Просто жахливо так ставитися до безпеки гостей! ", - додала росіянка.

Моторошна НП з дитиною на курорті в Туреччині: в мережі розповіли всю правду про готель

Як раніше писав OBOZREVATEL, на Мадагаскарі 19-річна туристка з Британії Алана Катленд випала з літака під час польоту. Тіло студентки Кембриджського університету знайшли місцеві жителі і співробітники служб безпеки.

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Туреччина
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