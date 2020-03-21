Міжнародний день Навруз: що це за свято і як відзначають у світі

21 березня тюркські народи в усьому світі відзначають Міжнародний день Навруз. Це свято символізує прихід весни. Також його називають Перський Новий рік.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію свята, що не можна робити під час Навруза і як його відзначають у всьому світі.

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Коли почали відзначати Навруз: історія свята

Новруз або Навруз відзначається з 2010 року. З пропозицією ввести нову дату в календар ООН виступили уряди кількох держав: Азербайджану, Албанії, Афганістану, Македонії, Індії, Ірану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Туреччини.

23 лютого 2010 року Генеральна асамблея прийняла ініціативу цих країн і закріпила за 21 березня міжнародне свято – День Навруз.

Походження свята сягає корінням в дописьменну епоху історії людства. Він відзначається як початок нового року більш ніж 300 мільйонами жителів у всьому світі.

Як відзначають Навруз в світі

Що значить слово Навруз

Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Науриз), означає "новий день", його написання і вимова може змінюватися в залежності від країни.

Навруз – день весняного рівнодення у тюркських народів. Свято позначає дня прихід весни і оновлення природи.

Навруз, або "Перський Новий рік" – одне з найдавніших свят в історії людства. Навруз не є релігійним святом і більше пов'язаний з народною традицією.

Як відзначають Навруз в світі

Що не можна робити під час Новруза

Традиційно в свято Навруз прийнято бажати всім близьким здоров'я і достатку і обдаровувати "святковою часточкою" всіх гостей. При цьому категорично не можна допускати злих думок, лаятися і не впускати гостей в будинок.

Також в Новруз заборонено завдавати шкоди будь-якій тварині. Особливо це стосується коней.

Також до свята прийнято прикрашати житло квітами, але за традицією суворо заборонено приносити в будинок нарциси.

Як відзначають Навруз в світі

Як відзначають Навруз в світі

Новруз святкують мусульмани в усьому світі. Офіційно відзначають в таких країнах, як Азербайджан, Албанія, Афганістан, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Таджикистан, Туркменістан і Туреччина.

Кожна країна має свої традиції щодо святкування Перського Нового року. Наприклад, в Ірані святкування триває зазвичай протягом 13 днів, з яких перші 5 днів присвячені зустрічі Новруза і відвідуванню рідних та друзів. Дев'ятий день відомий як Шахр'яран-Навруз (шахський Навруз), а тринадцятий день як Сездах-бедар (Навруз поза домом).

Як відзначають Навруз в світі

В Азербайджані є така традиція: потрібно запалити багаття, яке називають "Тонган", і сім раз стрибнути через нього.

У Туркменістані саме в період проведення Навруз-байраму відзначається День жінки, День матері, що говорить про визнання жіночої ролі в житті суспільства.

Туреччина щорічно справляє Навруз, а головними прикрасами столу стають фарбовані яйця, пророщені паростки пшениці, свічки і традиційне блюдо – сумаляк. У святкові дні прийнято ходити в гості, робити побажання і роздавати милостиню.

Як відзначають Навруз в світі

В Казахстані Науриз є одним з найулюбленіших національних свят. Головні вулиці всіх міст країни прикрашають білі юрти, а головним блюдом свята стає Науриз-коже, що традиційно готується з семи різних інгредієнтів. Крім Науриз-коже смажаться баурсаки, готуються національні солодощі і бешбармак.

У Таджикистані свято називається Навруз, а головні страви – шашлик і солодкий плов зі злаками – традиційно готують чоловіки.

Як відзначають Навруз в світі

Як відзначають Навруз в світі

Як відзначають Навруз в світі

Як відзначають Навруз в світі

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