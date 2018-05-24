Мегаполіси з висоти: в мережу потрапили приголомшливі фото

41-річний австралійський фотограф Ендрю Гріффітс створює неймовірні фотографії мегаполісів з висоти пташиного польоту. У роботі він використовує гелікоптери, що часто вимагає спеціальних дозволів і сприятливих погодних умов. Про це повідомляє MailOnline .

Свою останню зйомку фотограф, який має 680 тис. підписників на Facebook і 44 тис. в Instagram, провів в Лондоні.

За три тижні йому вдалося зняти місто навіть з тих ділянок повітряного простору, які зазвичай закриті для польотів. У столиці Великобританії він працював загалом три тижні.

У добірці, опублікованій британським виданням, є знімки не тільки з Лондона, але і з інших популярних туристичних місць.

Нью Йорк

Брісбен

Сідней

Нью Йорк

Нью Йорк

Нью Йорк

Нью Йорк

Нью Йорк

Лондон

Голд-Кост, Австралія

Ендрю Гріффітс

Лондон

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