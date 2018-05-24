Мегаполіси з висоти: в мережу потрапили приголомшливі фото

41-річний австралійський фотограф Ендрю Гріффітс створює неймовірні фотографії мегаполісів з висоти пташиного польоту. У роботі він використовує гелікоптери, що часто вимагає спеціальних дозволів і сприятливих погодних умов. Про це повідомляє MailOnline .
Свою останню зйомку фотограф, який має 680 тис. підписників на Facebook і 44 тис. в Instagram, провів в Лондоні.
За три тижні йому вдалося зняти місто навіть з тих ділянок повітряного простору, які зазвичай закриті для польотів. У столиці Великобританії він працював загалом три тижні.
У добірці, опублікованій британським виданням, є знімки не тільки з Лондона, але і з інших популярних туристичних місць.
Нью Йорк
Брісбен
Сідней
Нью Йорк
Нью Йорк
Нью Йорк
Нью Йорк
Нью Йорк
Лондон
Голд-Кост, Австралія
Ендрю Гріффітс
Лондон
Раніше OBOZREVATEL публікував приголомшливі фото Варшави з висоти .