Мати і дочка опинилися разом за штурвалом пасажирського літака та увійшли в історію

Мати і дочка, американки Сьюзі й Донна Гарретт, котрі працюють пілотесами, вперше опинилися за штурвалом пасажирського літака одночасно та увійшли в історію сучасної авіації.

Вони стали першим жіночим дуетом пілотів на комерційному пасажирському рейсі. Про них навіть згадали в підручниках для льотчиків-початківців, повідомляє Daily Mail.

Мати і дочка є співробітницями авіакомпанії SkyWest. Відзначається, що 56-річна Сьюзі літає на авіаційному транспорті вже понад 30 років. Вона була однією з перших жінок, найнятих SkyWes, як командирка повітряного судна.

Її дочка, 26-річна Донна з дитинства відчувала пристрасть до авіації. Вона пішла стопами матері та в доволі молодому віці стала пілотесою. Нещодавно обидві жінки вперше сіли за штурвал літака разом і зробили пасажирський переліт.

Відзначимо, Сьюзі й Донна – не єдині пілоти у своїй родині – батько сімейства, а також син Сьюзі та брат Донни також є успішними льотчиками.

"Ніхто з наших дітей не думав ставати пілотом, але коли вони почали звертати увагу на інші професії, які передбачали тільки роботу в офісі, а потім дивилися на щасливих батьків, то розуміли, який вибір потрібно зробити", – поділилася Сьюзі Гарретт.

Як повідомив OBOZREVATEL, стюардеса однієї з приватних авіакомпаній показала, що відбувається на борту літака під час аварії і як проходить термінова евакуація.