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7 березня • оновлено в 21:43
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/ Журнал

Маркл розкрила ефективний спосіб захисту від хвороб в літаку

2.8т
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Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл розкрила легкий спосіб захисту від хвороб та інфекцій під час перельоту на борту літака.

Порадою вона поділилася в одному з постів у своєму блозі The Tig, який вела ще до того, як стала членом королівської сім'ї, пише Daily Star.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

GLOBAL LOOK PRESS

За її словами, для того, щоб знизити ризик зараження необхідно за допомогою ватного тампона змазати внутрішню частину носа антисептичною маззю.

"Це важливо, тому що, коли шкіра тріскається, в неї можуть потрапити мікроби. Таке покриття забезпечить вам подвійний захист", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Єва Романова
Особа
Меган Маркл
Теги
шоу-бизнес подорожі
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