Маркл розкрила ефективний спосіб захисту від хвороб в літаку

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл розкрила легкий спосіб захисту від хвороб та інфекцій під час перельоту на борту літака.

Порадою вона поділилася в одному з постів у своєму блозі The Tig, який вела ще до того, як стала членом королівської сім'ї, пише Daily Star.

Меган Маркл і принц Гаррі GLOBAL LOOK PRESS

За її словами, для того, щоб знизити ризик зараження необхідно за допомогою ватного тампона змазати внутрішню частину носа антисептичною маззю.

"Це важливо, тому що, коли шкіра тріскається, в неї можуть потрапити мікроби. Таке покриття забезпечить вам подвійний захист", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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