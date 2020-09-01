Мандрівник Комаров назвав своє улюблене місце в Україні

Український мандрівник, ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров назвав своє найулюбленіше місце в Україні. За його словами, це Чорногірський хребет (Карпати).

Про це Комаров повідомив на особистій сторінці в Instagram. Він зазначив, що до початку подорожей у найвіддаленіші куточки світу часто бував на Чорногірському хребті й досі вважає Карпати місцем сили.

"Чорногірський хребет, Карпати – одне з моїх улюблених місць в Україні. Саме тут розташувалися "двотисячники" – гори висотою понад 2000 метрів: Говерла (2061), Петрос (2022), Бребенескул (2035), Гутин Томнатик (2016), Ребра (2001). Це реально мої місця сили, де заряджаєшся енергією на роки вперед. Ще до появи "Світу навиворіт" я часто тут бував, ми займалися фрірайдом, каталися на лижах або просто ходили в походи. Зараз виїжджати сюди виходить рідше, але в минулі вихідні з'явився шанс полетіти з другом-пілотом і побачити всі вершини за один день. Фантастичні відчуття. Повітря. Краєвиди. Панорами. Енергетика. Просто казка... Друзі, літо закінчилося, але попереду вересень – відмінний час для сходження на Говерлу та інші вершини Чорногірського хребта. Не пропустіть цю можливість. Не пожалкуєте!" – написав Комаров.

Instagram Дмитра Комарова

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL поспілкувався з Дмитром Комаровим про те, як пандемія вплинула на його роботу, як подорожувати в умовах карантину та які місця знаменитість рекомендує відвідувати в рідній країні.