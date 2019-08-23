"Літак різко пішов вниз": стало відомо про нові небезпечні пригоди Комарова

Майже 10 років поспіль Дмитро Комаров в програмі "Світ навиворіт" показував українцям зворотну сторону життя екзотичних країн і підкоряв важкодоступні куточки планети.

Спеціально до Дня Незалежності відомий мандрівник представить глядачам свій новий документальний проект - "Світ навиворіт. Рекордний політ", який розкриє виворіт рідної країни і покаже глядачеві неймовірну України з висоти пташиного польоту.

Дмитро Комаров разом з командою легендарних льотчиків - Ігорем Табанюком і Андрієм Бліновим, а також оператором програми "Світ навиворіт" Олександром Дмитрієвим на маленькому 4-місному літаку облетів територію України практично по периметру, за винятком закритих для польотів регіонів. І цей політ був відзначений Національним реєстром рекордів України - за три доби команда подолала понад 3 тисячі кілометрів, зробила 33 зльоти і 33 посадки, відвідала 33 аеродроми.

Фільм про те, як встановлювали рекорд і які неймовірні пригоди чекали на цьому шляху екіпаж за участю Дмитра Комарова, покажуть на телеканалі "1 + 1" 24 серпня. А OBOZREVATEL ексклюзивно підготував топ-5 цікавих фактів про новий спецпроект

Факт 1. Дмитро Комаров виконає "мертву петлю" на реактивному літаку

Під час перебування в Харкові льотчики побувають на аеродромі Коротич, де працює єдина пілотажна група України на реактивних літаках. Пілотажна група безкоштовно показує в небі неймовірні шоу з фігурами вищого пілотажу. Дмитро Комаров в кращих традиціях "Світу навиворіт" вперше випробує на собі політ на реактивному літаку і покаже унікальні кадри того, що відчуває пілот під час виконання "мертвої петлі".

Факт 2. В українських містах мандрівників зустрічали червоною ікрою, вареними раками і іншими делікатесами

У кожному аеропорту рекордсменів зустрічали сотні людей. Вони влаштовували концерти, робили селф з командою, брали автографи, приносили подарунки і бажали удачі в польоті.

Дмитро Комаров зазначає, що, наприклад, в Гайсині люди принесли на зустріч величезний торт на честь 29 посадки, а також зустріли з оркестром і короваєм. У Косино розстелили червону доріжку і пригощали червоною ікрою, а в Скадовську були тази з креветками і раками.

"Скрізь пригощали алкоголем, але ми відмовлялися – за штурвалом не п'ємо", - говорить Дмитро. На підльоті до Одеси, Луцька, Житомира та інших міст екіпаж зустрічали ще в небі - місцеві літаки вилітали на зустріч команді і шикувалися в цілі колони. А на фінішному аеродромі в Коломиї в честь завершення рекордного польоту місцеві жителі влаштували гучне гуляння з танцями і музикою.

Факт 3. Оператора Олександра Дмитрієва більше не садять за штурвал

Понервувати всю команду змусив Олександр Дмитрієв. До цієї поїздки він жодного разу не був за штурвалом літака, хоча, за його словами, йому завжди хотілося спробувати. І під час польоту мрія Олександра, нарешті, збулася - його посадили "за кермо" літака. І під час керування літаком Саша через необережність зробив один різкий рух - він потягнув на себе штурвал і не розрахував силу. Тому літак полетів стрімко вниз.

Переляканий пілот почав піднімати його на висоту, щоб запобігти падінню. Під час таких піруетів члени екіпажу не просто злякалися, але ще і витримали різку зміну тиску і божевільну тряску. Після чого Олександра Дмитрієва більше не садили за штурвал.

Факт 4. Під час польоту екіпаж дотримувався авіаційні традиції

У авіаторів є свої традиції, яких дотримувався і екіпаж Дмитра Комарова. Щоб подякувати мешканцям кожного міста за теплий прийом, команда виконувала традиційний віраж. Після кожного зльоту і набору висоти літак пролітав над злітною смугою і махав крилами, наче рукою, кажучи: "До зустрічі, друзі!"

Факт 5. Літак, на якому команда здійснила рекордний політ, витрачає палива не більше позашляховика

Команда з участю Дмитра Комарова зробила свій рекордний політ через всю країну на літаку, який заправляють звичайним 95 бензином. Як зізналися пілоти, витрата палива порівняна з позашляховиком і становить в економічному режимі близько 10 літрів на 100 км.

"Є стереотип, що приватний літак – це прерогатива олігархів. Що стосується легких літаків, то це вже зовсім не так. Його ціна може бути порівнянна з вартістю автомобіля. Наш літак заправлявся звичайним 95 бензином. Наприклад, за весь політ ми витратили 300 літрів палива, а пролетіли більше 3000 км ", - говорить Дмитро Комаров.

Прем'єра документального проекту відомого мандрівника Дмитра Комарова "Світ навиворіт. Рекордний політ" відбудеться на телеканалі "1 + 1" 24 серпня о 11.15.

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