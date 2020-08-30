Курорти вводять нові обмеження для українців: що знадобиться й куди поїхати з 1 вересня

З першого вересня один із найпопулярніших курортів серед українців – Єгипет – посилив правила в'їзду для іноземних туристів, зокрема українців.

Єгипет був одним із небагатьох туристичних напрямків, готових приймати українських мандрівників без тестів на коронавірус і подальшої ізоляції. Тепер же для того, щоб перетнути кордони держави, туристам знадобиться сертифікат про пройдене тестування на COVID-19. Водночас деякі туристичні держави залишаться закритими для громадян України щонайменше до кінця 2020 року.

Про те, що знадобиться українським туристам для поїздок за кордон з першого вересня, куди можна, а куди не можна поїхати на відпочинок восени – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Що знадобиться для поїздок за кордон з першого вересня

Єгипет

Для того щоб з 1 вересня 2020 року потрапити на територію Єгипту, туристам потрібно буде в аеропорту надати сертифікат про негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений за 48 годин до перетину кордону.

Єгипет 2020: що потрібно для в'їзду Pixabay

Сертифікат вимагатимуть під час в'їзду в країну у всіх громадян старших від 6 років, зокрема й громадян Єгипту.

Що повинно бути зазначено в документі:

точна дата і час складання тесту;

підтвердження, що тест був зданий в офіційній лабораторії, зареєстрованій у державі походження документа;

печатка лабораторії;

інформація про проведений тип тесту на COVID-19;

підтвердження проведеного тестування типу RT-PCR.

Громадяни, у яких не буде необхідного сертифіката, не будуть допущені до перетину державного кордону Єгипту.

Шрі-Ланка

Згідно з новими правилами, Шрі-Ланку можуть відвідувати всі типи мандрівників (групи, родини або окремі особи) з усіх країн. У всіх мандрівників повинна бути чинна віза. Її видаватимуть на 30 днів із можливістю продовження до 6 місяців після прибуття. Для отримання візи необхідно подати деталі з бронювання в сертифікованому готелі, маршрут по країні, зворотний квиток, медичну страховку. Оформити візу можна онлайн, збір – 100 доларів.

Крім того, перед посадкою на рейс і після прибуття на Шрі-Ланку туристи повинні надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 72 години до посадки на літак. Гості, які залишаються в країні більш ніж на 10 днів, повинні пройти ще один тест на коронавірус.

Які курорти відкриті для українців Pixabay

Хорватія

Громадяни України можуть відвідати Хорватію тільки після проходження тестування на наявність коронавірусу. Так, щоб поїхати на відпочинок до цієї країни, необхідний негативний ПЛР-тест, який був зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон.

Крім цього, туристам знадобиться медична страховка і реєстрація на сайті МЗС Хорватії. Більшість перельотів здійснюється чартерними рейсами, також можна дістатися з України на автомобілі – проїхавши через кордон Угорщини. Тести й самоізоляція після поїздки не потрібні.

ОАЕ

Українські туристи також можуть полетіти на відпочинок в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Але для цього необхідний негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який повинен бути зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття на кордон ОАЕ. Після повернення з країни тести й самоізоляція не потрібні.

Куди можуть потрапити українці на відпочинок без тестів на COVID-19 і обсервації

Туреччина

Для українських туристів відпочинок у цій країні доступний із 1 липня 2020 року. Оскільки Туреччина перебуває в "зеленій" зоні, то мандрівникам після прибуття додому немає необхідності проходити тестування або самоізоляцію.

Відпочинок у Туреччині 2020: що потрібно українцям для поїздки Pixabay

Болгарія

16 липня 2020 року країна дозволила українським громадянам не проходити тест або самоізоляцію. Оскільки зараз Болгарія віднесена до "зеленої" зони, то повертатися з цієї країни додому можна без додаткових вимог.

Чорногорія

Українцям дозволено в'їзд до країни без обмежень. Однак Україна віднесла Чорногорію до "червоної" зони, тому після повернення з відпочинку необхідно пройти 14-денну обсервацію або здати тест на коронавірус.

Домінікана

З першого серпня країна буде повністю відкрита для туристів і для її відвідування не потрібна наявність ПЛР-тесту на COVID-19. Однак в аеропорту туристи будуть проходити експрес-тестування, результат якого відомий уже через 30 секунд.

Варто зазначити, що Україна, зі свого боку, віднесла Домініканську республіку до "червоної" зони. Тому після повернення з Домінікани українцям варто зробити тест на коронавірус і дотримуватися 14-денної самоізоляції.

Які популярні курорти не приймають українців

Багато популярних серед українців курортів оголосили, що залишаться закритими для відпочинку до кінця 2020 року. Так, цього року українці не зможуть полетіти на Балі, Мальдіви і в Таїланд. Крім цього, українських туристів поки відмовляється приймати Кіпр.

Таїланд не буде приймати туристів у 2020 році Pixabay

Також, як і раніше, залишаються недоступними для українців морські курорти Європи (крім балканських країн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій докладно розповів про те, як українці, які повернулися в країну після відпустки за кордоном, можуть здати ПЛР-тест в аеропорту.