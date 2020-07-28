Курорт Кирилівка "пішов під воду" через негоду. Вражаючі фото і відео

Популярний український курорт Кирилівка в Запорізькій області затопило через сильні зливи і шторми. Під вод "пішли" турбази і парковки.

Так, через негоду вода залила вулиці селища і бази відпочинку на Федотовій косі. Людям на косі довелося пересуватися по пояс у воді, автомобілі виявилися затопленими по самі вікна, пише "РІА Мелітополь" (дивіться відео в кінці новини).

Як затопило курорт Кирилівка YouTube (скріншот відео)

Відзначається, що через добу після потопу Федотова коса залишається затопленою, хоча вода поступово зменшується. Від моря і Утлюкського лиману бази відпочинку відділяють лише невеликі смужки суші з двох сторін. Рятувальники надавали допомогу населенню Кирилівки.

Кирилівку затопило через негоду YouTube (скріншот відео)

Як затопило Кирилівку YouTube (скріншот відео)

Через шторм і дощі затопило Кирилівку YouTube (скріншот відео)

Затоплена Кирилівка YouTube (скріншот відео)

Бази, що постраждали від злив, зняли з висоти пташиного польоту – вражаючий ролик виклав користувач Сергій Дробишев на YouTube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше біля курортного селища Кирилівка Запорізької області помітили два смерчі, які зависли над полем. Незвичайне природне явище на косі Пересип зняли на камеру місцеві жителі.