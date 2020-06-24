Курорт "Буковель" затопило: повінь розмила дороги та пошкодила будівлі
Найбільший гірськолижний курорт в Україні "Буковель" затопило в результаті масштабної повені на заході України. Кілька проїздів до курорту повністю зруйновано водою.
Потоки води затопили вулиці з котеджами в "Буковелі", постраждали десятки населених пунктів в Івано-Франківській області. Також через стихію перекрито рух на дорогах державного значення в регіоні, пише "Кореспондент".
Очевидці опублікували в мережі фото й відео з місця події. На кадрах показано, як потоки води розмивають вулиці й дороги на території курорту і затоплюють будівлі.
Через повінь у селі Буковець поблизу курорту відбувся зсув верхнього шару ґрунту. В результаті дорогу державного значення Р-24 "Татарів – Кам'янець-Подільський" перекрито повністю, на місці працюють рятувальники.
OBOZREVATEL пропонує подивитися відео, де показано, як постраждав "Буковель"
Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, переважно на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева й частково зруйнувалася дамба.
Найбільше постраждали Чернівецька, Івано-Франківська та Львівська області.
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