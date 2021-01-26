Купити путівку за новими правилами: що змінилося у 2021-му
Українські туроператори оновили правила оплати турів для клієнтів. Так, тепер вони будуть працювати за курсом Нацбанку та вказувати ціни на сайтах в гривнях.
Про це повідомляє видання UBR. Зазначається, що раніше курс у туроператорів завжди був вищий, ніж курс НБУ на 1-1,3 грн. Всі ціни в онлайні можна було дивитися у валюті, але платити тільки в гривні за курсом туристичних компаній. Після багатьох заяв і скарг мандрівників, правила продажу путівок змінили.
У чому полягають нові правила
Всі ціни на сайтах операторів тепер вказуються в гривні. Якщо необхідно знати ціну в іноземних валютах, то можна орієнтуватися на будь-який зручний курс банків/НБУ.
Якщо клієнт платить 100% за тур відразу, то туроператору передаються необхідні документи й можна чекати вильоту. Але якщо оплачувати частинами, то:
вказується курс НБУ на день оплати;
вказується сума в гривні та дата оплати (передоплати);
дивимося курс в день доплати, ділимо на курс бронювання туру та отримуємо коефіцієнт, множимо на суму доплати;
якщо курс впав – сума не падає.
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