Купити путівку за новими правилами: що змінилося у 2021-му

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Журнал
6,8 т.
Туроператори оновили правила продажу путівок

Українські туроператори оновили правила оплати турів для клієнтів. Так, тепер вони будуть працювати за курсом Нацбанку та вказувати ціни на сайтах в гривнях.

Про це повідомляє видання UBR. Зазначається, що раніше курс у туроператорів завжди був вищий, ніж курс НБУ на 1-1,3 грн. Всі ціни в онлайні можна було дивитися у валюті, але платити тільки в гривні за курсом туристичних компаній. Після багатьох заяв і скарг мандрівників, правила продажу путівок змінили.

У чому полягають нові правила
Туроператори оновили правила продажу путівок

Всі ціни на сайтах операторів тепер вказуються в гривні. Якщо необхідно знати ціну в іноземних валютах, то можна орієнтуватися на будь-який зручний курс банків/НБУ.

Якщо клієнт платить 100% за тур відразу, то туроператору передаються необхідні документи й можна чекати вильоту. Але якщо оплачувати частинами, то:

  • вказується курс НБУ на день оплати;

  • вказується сума в гривні та дата оплати (передоплати);

  • дивимося курс в день доплати, ділимо на курс бронювання туру та отримуємо коефіцієнт, множимо на суму доплати;

  • якщо курс впав – сума не падає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська блогерка Марина Манюненко поділилася з шанувальниками подробицями відпочинку на Мальдівах. Вона відповіла на найпопулярніші питання від підписників в мережі.

туризм