Купити путівку за новими правилами: що змінилося у 2021-му

Українські туроператори оновили правила оплати турів для клієнтів. Так, тепер вони будуть працювати за курсом Нацбанку та вказувати ціни на сайтах в гривнях.

Про це повідомляє видання UBR. Зазначається, що раніше курс у туроператорів завжди був вищий, ніж курс НБУ на 1-1,3 грн. Всі ціни в онлайні можна було дивитися у валюті, але платити тільки в гривні за курсом туристичних компаній. Після багатьох заяв і скарг мандрівників, правила продажу путівок змінили.

Всі ціни на сайтах операторів тепер вказуються в гривні. Якщо необхідно знати ціну в іноземних валютах, то можна орієнтуватися на будь-який зручний курс банків/НБУ.

Якщо клієнт платить 100% за тур відразу, то туроператору передаються необхідні документи й можна чекати вильоту. Але якщо оплачувати частинами, то:

вказується курс НБУ на день оплати;

вказується сума в гривні та дата оплати (передоплати);

дивимося курс в день доплати, ділимо на курс бронювання туру та отримуємо коефіцієнт, множимо на суму доплати;

якщо курс впав – сума не падає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська блогерка Марина Манюненко поділилася з шанувальниками подробицями відпочинку на Мальдівах. Вона відповіла на найпопулярніші питання від підписників в мережі.