Куди поїхати влітку в Україні: Притула назвав 6 неймовірно красивих місць країни

Український шоумен Сергій Притула назвав рейтинг найкращих місць в Україні, які, на його думку, обов'язково потрібно відвідати цього літа.

Про це артист розповів на особистому Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця сторінки).

Притула назвав найкрасивіші місця в Україні Скріншот відео

Першим місцем, куди радить поїхати Сергій Притула, став Золочівський замок в місті Золочів на Львівщині.

"Запрошую відвідати вас місто Золочів для того, щоб помилуватися неймовірно красивим і водночас неймовірно недооціненим Золочівським замком. Він невеликий, але прекрасно відреставрований. І коли як не влітку ним насолоджуватися", – висловився шоумен.

Золочівський замок (фото – wikipedia.org)

Також ведучий порадив відвідати Боржаву – це найдовша гірська полонина Закарпаття.

"Там пейзажі куди не подивися – неймовірні. Від традиційно Карпатських, до таких, знаєте, з легким натяком на Ірландію або Уельс", – зазначив Притула.

Полонина Боржава (фото – karpaty.life)

Далі до списку Притули увійшов бункер лінії Арпада і садиба Шенборна, які розташовані на Закарпатті.

Бункер лінії Арпада (фото – piktor.org.ua)

Садиба Шенборна (фото – lviv.vgorode.ua)

Телеведучий порадив з'їздити в Ужгород, щоб насолодитися фішкою міста – маленькими статуями, які розкидані по всій його території. А також відвідати Ужгородський замок.

Ужгородський замок і фішка міста – маленькі статуї

Сергій Притула також порекомендував відвідати Успенський собор, який розташований в селі Біла Криниця (Чернівецька область).

Успенський собор (Біла Криниця) фото – tripadvisor.ru

"Я вперше побував там п'ять років тому й офігів від краси, яку побачив. Цього разу мені пощастило набагато більше, нас з сім'єю монахиня впустила всередину храму. Там точно є що подивитися", – зазначив ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула вже називав рейтинг найкращих місць в Україні. Тоді до його списку увійшли: Тунель кохання в місті Клевань (Рівненська область), гора Тростян у Карпатах, замок Вишнівець на Тернопільщині та інші локації.