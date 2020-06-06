Куди поїхати в Україні: Притула назвав найяскравіші місця країни
Український шоумен Сергій Притула назвав рейтинг найкращих місць в Україні, куди, на його думку, варто поїхати кожному туристу.
До списку Притули увійшло вісім локацій у різних куточках країни. Відео, де артист розповідає про свої улюблені пам'ятки України, опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, доскролльте новинe до кінця).
Першим місцем, куди радить поїхати Сергій Притула, став Тунель кохання в місті Клевань на Рівненщині.
"Почнемо з романтики. Це фантастична місцевість, що нагадує пейзажі з книг про Гаррі Поттера або Нарнію. Про нього не цікаво слухати, туди треба обов'язково їхати й дивитися", – висловився шоумен.
Також ведучий порадив відвідати гору Тростян у Карпатах (Львівська область).
"У Карпатах є безліч мальовничих гір, але Тростян – це моя любов!" – поділився артист.
Далі до списку Притули увійшло озеро Синевир і реабілітаційний центр для ведмедів, що розташовано на Закарпатті.
Ведучий порадив відвідати і замок Вишнівець на Тернопільщині (садиба Вишневецьких або "маленький Версаль").
На півдні країни шоумен виділив заповідник "Асканія Нова", єдину природну пустелю в Європі Олешківські піски, а також місто Маріуполь і його околиці, де можна насолодитися степовими або морськими пейзажами.
Для тих, хто живе в Києві і не має можливості виїжджати далеко від столиці, ідеальним для поїздки на вихідні буде селище Витачів з панорамними краєвидами на Дніпро.
"Звичайно, таких місць в Україні набагато більше. Давайте відкривати Україну разом!" – запропонував Притула.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Сергій Притула назвав свої улюблені місця в Києві, які обов'язково потрібно відвідати кожному туристу.