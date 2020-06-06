Куди поїхати в Україні: Притула назвав найяскравіші місця країни

Український шоумен Сергій Притула назвав рейтинг найкращих місць в Україні, куди, на його думку, варто поїхати кожному туристу.

До списку Притули увійшло вісім локацій у різних куточках країни. Відео, де артист розповідає про свої улюблені пам'ятки України, опубліковано на його YouTube-каналі (щоб подивитися ролик, доскролльте новинe до кінця).

Притула назвав найкрасивіші місця в Україні Скріншот відео

Першим місцем, куди радить поїхати Сергій Притула, став Тунель кохання в місті Клевань на Рівненщині.

"Почнемо з романтики. Це фантастична місцевість, що нагадує пейзажі з книг про Гаррі Поттера або Нарнію. Про нього не цікаво слухати, туди треба обов'язково їхати й дивитися", – висловився шоумен.

Тунель кохання в різні пори року Vdviday.ua

Також ведучий порадив відвідати гору Тростян у Карпатах (Львівська область).

"У Карпатах є безліч мальовничих гір, але Тростян – це моя любов!" – поділився артист.

Гора Тростян KARPATY.LOVE

Далі до списку Притули увійшло озеро Синевир і реабілітаційний центр для ведмедів, що розташовано на Закарпатті.

Озеро Синевир KARPATY.LOVE

Ведучий порадив відвідати і замок Вишнівець на Тернопільщині (садиба Вишневецьких або "маленький Версаль").

Садиба Вишневецьких Zamky.te.ua

На півдні країни шоумен виділив заповідник "Асканія Нова", єдину природну пустелю в Європі Олешківські піски, а також місто Маріуполь і його околиці, де можна насолодитися степовими або морськими пейзажами.

Олешківські піски Ukrainians.today

Для тих, хто живе в Києві і не має можливості виїжджати далеко від столиці, ідеальним для поїздки на вихідні буде селище Витачів з панорамними краєвидами на Дніпро.

Витачів (вид з гори Красуха) Travelua.com.ua

"Звичайно, таких місць в Україні набагато більше. Давайте відкривати Україну разом!" – запропонував Притула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Сергій Притула назвав свої улюблені місця в Києві, які обов'язково потрібно відвідати кожному туристу.

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