Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця, які варто відвідати після карантину
Україна починає відновлювати авіасполучення, яке було припинено через пандемію коронавірусу. Але не всі українці захочуть їхати в інші країни – багато хто вирішить відпочити на Батьківщині.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, де можна провести відпустку в Україні та які місця обов'язково варто відвідати.
Відпочинок біля моря
Бердянськ
Відпочинок в Бердянську підійде всім, оскільки тут є розваги абсолютно на будь-який смак: і яскраві нічні клуби, і затишні пляжі, на яких практично немає людей. У самому місті є кілька музеїв і пам'яток, які можна подивитися під час прогулянки.
Особливою популярністю користуються прогулянки на катері, а також відвідування місцевого аквапарку. Крім того, відпочинок у Бердянську точно влаштує сімей із дітьми, оскільки Азовське море тепле, а берегова лінія дуже плавна.
Одеса
Одеса порадує мандрівників влітку не тільки морем, але і можливістю насолодитися архітектурою. Крім того, практично щодня тут відбуваються різні культурні заходи і з послабленням карантинних заходів у туристів з'явиться можливість їх відвідувати.
Відпочинок в горах
Буковель
Одним із хороших варіантів для відпочинку в горах стане Буковель. Цей популярний курорт сподобається як любителям активного відпочинку, так і тим, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам на природі. Буковель зручно розташований, з нього можна дістатися до багатьох інших селищ і невеликих міст Закарпаття та Карпат.
Яремче
Недалеко від Буковеля є невелике містечко Яремче, розташоване на мальовничому березі річки Прут, біля водоспаду Пробій. Тут туристам також запропонують безліч цікавих розваг: гуцульський базар, старовинні церкви, екскурсії в гори і мінізоопарк, який сподобається дітям.
Від Яремчого в пішій доступності є кілька яскравих пам'яток – гора Маковиця, з якої відкривається прекрасний вид, і скелі Довбуша, які розташовані в мальовничому лісі.
Відпочинок у місті
Львів
Тим, хто хоче насолодитися архітектурою, смачною кавою та неспішними прогулянками, абсолютно точно сподобається Львів.
Зазначимо, що у Львові дуже хороша транспортна розв'язка. Так, з міста можна дістатися в безліч цікавих місць: наприклад, у маленьке містечко Дрогобич. Тут буде можливість побачити, як з підземної річки видобувають сіль, а також піднятися на місцеву ратушу й насолодитися краєвидами.
Окремо варто згадати про стародавні дерев'яні церкви в Дрогобичі.
Подорожуючи автомобілем, варто відвідати Олеський замок, який розташований всього за 80 км від Львова.
Всього за 15 км від Олеського замку є не менше яскрава пам'ятка - Підгорецький палац. Поруч із ним розташований костел, на який також слід звернути увагу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінінфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.
Раніше в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії : Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.
Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.