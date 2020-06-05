Куди поїхати у відпустку в Україні: найкращі місця, які варто відвідати після карантину

Україна починає відновлювати авіасполучення, яке було припинено через пандемію коронавірусу. Але не всі українці захочуть їхати в інші країни – багато хто вирішить відпочити на Батьківщині.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, де можна провести відпустку в Україні та які місця обов'язково варто відвідати.

Відпочинок біля моря

Бердянськ

Відпочинок в Бердянську підійде всім, оскільки тут є розваги абсолютно на будь-який смак: і яскраві нічні клуби, і затишні пляжі, на яких практично немає людей. У самому місті є кілька музеїв і пам'яток, які можна подивитися під час прогулянки.

Бердянськ

Особливою популярністю користуються прогулянки на катері, а також відвідування місцевого аквапарку. Крім того, відпочинок у Бердянську точно влаштує сімей із дітьми, оскільки Азовське море тепле, а берегова лінія дуже плавна.

Бердянськ

Одеса

Одеса порадує мандрівників влітку не тільки морем, але і можливістю насолодитися архітектурою. Крім того, практично щодня тут відбуваються різні культурні заходи і з послабленням карантинних заходів у туристів з'явиться можливість їх відвідувати.

Одеса

Одеса

Одеса

Одеса

Відпочинок в горах

Буковель

Одним із хороших варіантів для відпочинку в горах стане Буковель. Цей популярний курорт сподобається як любителям активного відпочинку, так і тим, хто віддає перевагу неспішним прогулянкам на природі. Буковель зручно розташований, з нього можна дістатися до багатьох інших селищ і невеликих міст Закарпаття та Карпат.

Буковель

Буковель

Яремче

Недалеко від Буковеля є невелике містечко Яремче, розташоване на мальовничому березі річки Прут, біля водоспаду Пробій. Тут туристам також запропонують безліч цікавих розваг: гуцульський базар, старовинні церкви, екскурсії в гори і мінізоопарк, який сподобається дітям.

Від Яремчого в пішій доступності є кілька яскравих пам'яток – гора Маковиця, з якої відкривається прекрасний вид, і скелі Довбуша, які розташовані в мальовничому лісі.

Яремче

Яремче

Відпочинок у місті

Львів

Тим, хто хоче насолодитися архітектурою, смачною кавою та неспішними прогулянками, абсолютно точно сподобається Львів.

Львів

Зазначимо, що у Львові дуже хороша транспортна розв'язка. Так, з міста можна дістатися в безліч цікавих місць: наприклад, у маленьке містечко Дрогобич. Тут буде можливість побачити, як з підземної річки видобувають сіль, а також піднятися на місцеву ратушу й насолодитися краєвидами.

Дрогобич

Дрогобич

Солеварня в Дрогобичі

Солеварня в Дрогобичі

Солеварня в Дрогобичі

Окремо варто згадати про стародавні дерев'яні церкви в Дрогобичі.

Дрогобич

Дрогобич

Подорожуючи автомобілем, варто відвідати Олеський замок, який розташований всього за 80 км від Львова.

Олеський замок

Олеський замок

Всього за 15 км від Олеського замку є не менше яскрава пам'ятка - Підгорецький палац. Поруч із ним розташований костел, на який також слід звернути увагу.

Підгорецький палац

Костел біля Підгорецького палацу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінінфраструктури України обговорює питання організації чартерних рейсів після послаблення карантину.

Раніше в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії : Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa і Міжнародні авіалінії України.

Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.

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