Куди поїхати на День Незалежності: найбільш знакові місця в історії України

Куди поїхати в Україні на День Незалежності.

24 серпня в Україні традиційно відзначається День Незалежності – одне з головних свят в історії держави. У 2020 році дата потрапляє на понеділок, отже українці матимуть три вихідних дні підряд.

Важливе національне свято, а також додатковий вихідний – прекрасна можливість для подорожей визначними місцями країни. Про те, в які знакові для України локації можна поїхати на День Незалежності – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У різних куточках нашої країни, від заходу до сходу, в той чи інший час відбувалися події, які мали ключовий вплив на історію України. І мова йде не тільки про великі міста – іноді подальша доля держави вирішувалася в невеликих містечках чи селах.

Пам'ятки України-Русі в Києві

На території української столиці збереглося безліч пам'яток архітектури часів Київської Русі. Особливу історичну цінність для українців мають споруди Національного заповідника "Софія Київська". В першу чергу, це Софійський собор, який вистояв всі навали, війни, революції і заворушення, що проходили в Києві протягом 1000 років.

"Софія Київська" є однією з найважливіших пам'яток в Україні Bzh.life

Також важливими культурними пам'ятками є: Золоті ворота – головні ворота середньовічного Києва і Михайлівський Золотоверхий монастир разом з величним собором. Відзначимо, в 1936 році Михайлівський собор був підірваний прихильниками радянської влади. Відбудували його тільки в 2000 році, зараз це діючий монастир і храм УПЦ КП.

Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві вікіпедія

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" (Київська область)

Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" є одним з найбільших заповідників України. У його склад входить 371 пам'ятка історії й архітектури українського народу, 26 тематичних музеїв, у фондах яких зберігаються 166 тис. експонатів.

Національний заповідник "Переяслав" kyivregiontours.gov.ua

Серед них – колекції, що мають світове значення: 11 церковних споруд, 16 млинів, стародавні кам'яні скульптури і похоронні саркофаги епохи міді та бронзи (69 од.), матеріали поселень Трипільської культури, скіфського часу, Черняхівської культури, ікон ХVIII-ХХ ст. (1400 од.).

Загальна площа заповідника – 3050 га, в тому числі 420 тис. кв.м. експозиційної площі. До його складу входять території міста Переяслав-Хмельницький, його околиць та села Переяслав-Хмельницького району, навколо яких визначені охоронні зони.

Національний заповідник "Поле Берестецької Битви" (с. Пляшева, Рівненська область)

У селі Пляшева на Рівненщині розташований Національний історико-меморіальний заповідник "Поле Берестецької битви".

Національний заповідник "Поле Берестецької Битви" Discover Ukraine

У цій битві об'єднане військо українців і татар зазнало поразки від польського королівського війська короля. Незважаючи на це, поле Берестецької битви залишається важливим нагадуванням про одну із сторінок боротьби козаків за власну державу.

На території заповідника – пам'ятник "Полеглим козакам і селянам-повстанцям", храм-усипальниця Святого Георгія Побідоносця, в нижньому ярусі якого розташований саркофаг з кістками козаків, Михайлівська церква, збудована в 17-му столітті, де побували Богдан Хмельницький з Іваном Богуном. У музеї можна побачити унікальну козацьку зброю 16-го століття, а також козацькі речі, знайдені під час археологічних розкопок.

Національний заповідник "Хортиця" (Запоріжжя)

Хортиця – найбільший в Європі річковий острів. На ньому розташований однойменний національний заповідник, який визнаний скарбницею пам'яток природи, історії та культури України. Комплекс "Запорізька Січ" дозволить ознайомитися з побутом запорозьких козаків, унікальним зброєю і побачити відновлені козацькі курені.

Заповідник "Хортиця" – батьківщина запорізьких козаків hortica.zp.ua

На Хортиці в 16-18 століттях була заснована легендарна Запорізька Січ. Тоді тут зароджувалися основи демократії і визвольної боротьби українського народу. У 1709 році за наказом російського царя Петра I Запорізька Січ була зруйнована. Відродилася вона, коли Російської імперії була потрібна підтримка козаків у Кримській війні. Але 1775 році за наказом цариці Катерини II в, Григорій Потьомкін з потужним військом знову знищив Запорізьку Січ.

Заповідник "Тарасова гора" (Канів, Черкаська область)

Однією з ключових фігур в історії і культурі українського народу є Тарас Шевченко. Заповідник "Тарасова гора" в Каневі, присвячений великому Кобзарю, вважається втіленням одного з найвідоміших творів Шевченка "Заповіт". Це перший історико-культурний заповідник в Україні, який отримав статус національного.

Заповідник "Тарасова гора" в Каневі Мd-Ukraine

Тут знаходиться могила Тараса Шевченка, музеї з унікальними експонатами, серед яких – оригінальні твори письменника, пам'ятники і паркові комплекси.

Могила Тараса Шевченка Twitter

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