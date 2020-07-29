Куди можуть полетіти українці на відпочинок: список країн і умови перебування

Станом на 29 липня українці можуть провести відпустку в декількох популярних курортних країнах, серед яких – Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія, Чорногорія та Болгарія.

Кожна з країн має свої умови в'їзду, обов'язкові до виконання. Так само і українська сторона визначає правила прибуття з цих країн залежно від епідеміологічної ситуації. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

Міністр також озвучив умови для подорожей з України в кожну з вищевказаних країн.

Відпочинок в Албанії 2020 1000 Турів

Наприклад, відпочинок у Болгарії для українців доступний за наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття.

За словами Криклія, Туреччина, Єгипет і Албанія повністю відкриті для українських туристів. В'їзд і повернення в Україну здійснюються без обмежень.

Для поїздки до Хорватії знадобиться негативний ПЛР-тест, який зроблено протягом останніх 48 годин.

У Чорногорію українці можуть в'їжджати вільно, однак після прибуття в Україну знадобиться 14-денна самоізоляція.

Криклій також нагадав, що ПЛР-тест можна зробити перед вильотом просто в аеропорту. У "Борисполі", Львівському й Одеському аеропортах встановлено ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон у зв'язку з пандемією коронавірусу.