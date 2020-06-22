Куди можна поїхати в період пандемії: в Україні запустили інтерактивну карту

Єва Романова Журнал 13:53, 22.06.2020

В Україні з ініціативи Міністерства закордонних справ запустили інтерактивну карту, де вказана вся інформація про дозволи і обмеження в'їзду в країни світу через пандемію COVID-19.

Карта має два розділи: правила транзитного проїзду та правила виїзду за кордон для громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Подивитися карту можна за посиланням.

Інтерактивна карта: режим в'їзду для українців
tripadvisor.mfa.gov.ua

Так, на інтерактивній карті світу різними кольорами показано, чи є обмеження на перетин кордонів для українців. Також вказані пояснення обмежень або дозволів для громадян України і дати останніх оновлень інформації.

Кулеба зазначив, що карта буде працювати до тих пір, поки в світі залишатимуться обмеження, пов'язані з пандемією. Відзначимо, дані регулярно оновлюються посольствами України в різних країнах світу.

Інтерактивна карта: режим транзитного проїзду
tripadvisor.mfa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібна інтерактивна карта подорожей в усі країни світу під час пандемії коронавірусу з'явилася на сайті Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Там відображені основні правила в'їзду в ті чи інші держави, що діють в зв'язку зі спалахом захворювання.

Також через пандемію коронавірусу в багатьох державах планується введення додаткових заходів контролю при перетині кордону іноземним громадянином.

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