Куди можна поїхати в період пандемії: в Україні запустили інтерактивну карту
В Україні з ініціативи Міністерства закордонних справ запустили інтерактивну карту, де вказана вся інформація про дозволи і обмеження в'їзду в країни світу через пандемію COVID-19.
Карта має два розділи: правила транзитного проїзду та правила виїзду за кордон для громадян України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Подивитися карту можна за посиланням.
Так, на інтерактивній карті світу різними кольорами показано, чи є обмеження на перетин кордонів для українців. Також вказані пояснення обмежень або дозволів для громадян України і дати останніх оновлень інформації.
Кулеба зазначив, що карта буде працювати до тих пір, поки в світі залишатимуться обмеження, пов'язані з пандемією. Відзначимо, дані регулярно оновлюються посольствами України в різних країнах світу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше подібна інтерактивна карта подорожей в усі країни світу під час пандемії коронавірусу з'явилася на сайті Міжнародної асоціації повітряного транспорту. Там відображені основні правила в'їзду в ті чи інші держави, що діють в зв'язку зі спалахом захворювання.
Також через пандемію коронавірусу в багатьох державах планується введення додаткових заходів контролю при перетині кордону іноземним громадянином.