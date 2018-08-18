Отже, війна: чому кримчани розлютилися на туристів із РФ

Жителі півострова невдоволені туристами з РФ. Справжньою проблемою для них стали автомобілі, на яких росіяни долають Кримський міст. Вони заполонили вузенькі кримські вулички, а на дорогах через них величезні затори.

Також господарі, що здають кімнати та готелі приїжджим, скаржаться на скупість туристів. Ті економлять буквально на всьому, не купують сувенірів, зате плюндрують всі таємні бухти і пляжі східної частині півострова. Самі росіяни не залишаються в боргу - вони вважають кримчан хамами, а сервіс називають совковим. Про битву росіян і місцевих - у матеріалі OBOZREVATEL.

Ріжуть колеса

Незважаючи на те, що нинішній туристичний сезон в окупованому Криму кращий за кілька попередніх, самі кримчани невдоволені російськими туристами. І в першу чергу через міст.

Річ у тім, що на півострів рвонули росіяни на власних автомобілях. І вузенькі вулички кримських містечок і сіл виявилися заблоковані автомобілями.

Вузькі вулички заставлені авто

"Я до пізнього вечора працюю на будівництві, повертаюся на машині і додому просто не можу під'їхати. Все заставлено автомобілями туристів! Я вже з усіма сусідами пересварився. Доводиться машину залишати десь внизу і йти вгору пішки", - обурюється в розмові з OBOZREVATEL житель Алушти Микола Чернов.

Дивіться відео на тему

А деякі кримчани навіть оголосили туристам справжню війну. Наприклад, ріжуть колеса тим, хто паркується на вузеньких вулицях Ялти, Гаспри, Алушти. Через них, як пишуть ялтинці в соцмережах, комунальники не можуть під'їхати до сміттєвих баків і вивезти їх. Громадський транспорт не може проїхати по дорозі або під'їхати до зупинки. За словами місцевих жителів, заставлені і всі під'їзди до моря.

"Виходять із машин, надувають свої надувні круги і вирушають на пляж. А те, що тут ніхто проїхати не може - їх не хвилює", - каже пенсіонер із Ялти Андрій Колесник.

Жадібні росіяни

Також кримчани скаржаться на те, що російські туристи занадто жадібні і не хочуть витрачати гроші на курорті.

"Мало того, що приїздять зі своєю картоплею і макаронами. Так ще й економлять на кожному кроці. Ми в готелі обладнали кухню з розрахунку, що готувати на ній будуть 20-25% відпочивальників. Здебільшого мами з дітьми. Не так сталося, як гадалося! Майже всі тепер готують. Довелося докуповувати ще один холодильник. Кажуть, що в наших кафе їм харчуватися занадто дорого", - заявила OBOZREVATEL господиня гостьових будиночків у Новофедівці.

Скаржаться і торговці Алушти. "У цьому році особливо нічого і не купують. Хоча туристів явно більше, але всі якісь жадібні. Шльопанці для них дорогі, у нас дешевше, кажуть. Та де ж у вас дешевше, в Сибіру чи що? Надувні круги, матраци - все притягли з собою, наш товар не особливо йде", - нарікає в бесіді з нами продавець Ольга.

Невдоволена сезоном і Маша, яка торгує магнітиками й окулярами на набережній у Ялті. "Дуже погано купують. Окуляри переміряють і нічого не купують. Мовляв, дорого 500 руб., давайте за 250. Кажу, ви за 250 рублів у себе в Москві купуйте в дитячому магазині. Магнітики раніше брали по 10 штук на сувеніри колегам на роботу, бабусям. А тут пару штук візьмуть і ще торгуються півгодини", - каже Маша.

До речі, російські туристи здивували кримчан не тільки скупістю. "У мене в цьому році після від'їзду відпочивальників зникали рушники. Зник один електрочайник. Тепер я кожен номер перевіряю, перш ніж вони залишать готель", - розповіла OBOZREVATEL господиня готелю з Євпаторії.

Власниця готелю в Гаспрі теж згадує, що на початку липня одна сім'я прихопила з номера рушник і столове начиння. "Ми відпочивальникам у номер даємо виделки, ложки, тарілки, чашки, щоб люди могли перекусити, повечеряти. Так ось ця родина забрала все начиння. Поки це був одиничний випадок. Але рушники частенько прихоплюють, як би ти не стежив", - повідомила Ольга Олексіївна.

Ще кримчани скаржаться, що туристи з РФ запаскудили колись відокремлені місця відпочинку і бухти.

Twitter RoksolanaToday&Крим

"З метою економії деякі з них не їдуть по заторах через півострів, а обживають район Керчі. Мис Казантип, Опук, місцеві пляжі - тепер тут повно машин і туристів зі своїми наметами, будиночками на колесах. І відповідно, вони залишають тут і своє сміття. Місцева влада не прибирає, і в результаті тут стільки бруду, що навіть засмагати не хочеться", - зазначила у бесіді з нами жителька Керчі Світлана Бондаренко, яка багато років відпочивала в цих місцях.