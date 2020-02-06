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7 лютого • оновлено в 09:49
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Краков за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

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Почти 500 лет Краков был столицей Польши, это сосредоточение главных памятников архитектуры этой страны и туристический центр Восточной Европы.

Для украинцев привлекательность Кракова обусловлена, в первую очередь, географической близостью и скромными по европейским меркам ценами.

Но есть еще один немаловажный бонус. Краков – это идеальный перевалочный пункт для недорогих путешествий по Европе и миру, ведь неподалеку находятся сразу два крупных хаба для лоукостеров.

Первый – краковский аэропорт Балице, а второй – аэропорт в Катовице (в часе езды от Кракова). Дешевые авиабилеты со стыковкой в Кракове удобно подбирать на aviasales.ua.

Виза для посещения Польши украинцам не нужна, так что нет ничего логичнее, чем спланировать дешевую поездку со стыковкой в Кракове, а в ожидании следующего рейса насладиться атмосферой этого старинного города. Тем более, что сделать это вполне реально за день.

Старый город

Краков за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

pixabay.com

Первым делом оставляем вещи в камере хранения. Главный железнодорожный вокзал Кракова, до которого за 20 минут можно добраться от аэропорта на городской электричке, находится в шаговой доступности от центральных достопримечательностей.

Круглосуточные камеры хранения есть также возле центральной площади Рынек по адресу Szczepanska, 3.

Затем отправляемся на прогулку по Старому городу.

Лучше начать маршрут с Флорианский ворот, за которым начинается средневековое хитросплетение узких улочек с множеством сувенирных лавок и ресторанчиков. Всего в ста метрах открывается вид на ансамбль центральной площади - Рынек. Здесь сосредоточены лучшие музеи и заведения города.

Невозможно пройти мимо главной гордости поляков – Мариацкого костела. Это готическое здание с невероятно богатым внутренним убранством и потрясающими витражами. Если удастся, нужно непременно остаться на одно из богослужений, чтобы проникнуться атмосферой и послушать орган.

В центре площади – Суконные ряды. Как много веков назад, здесь активно торгуют. Это колоритное место, чтобы купить памятные сувениры, хоть и не самое дешевое.

Здесь же находится вход в новый краковский музей – Подземелья Рынка. Здесь законсервированы в первозданном виде древние здания, которые обнаружили случайно во время раскопок в 2009 году. Находка оказалась настолько впечатляющей, что из нее сделали подземный музей.

В здании рядом располагается Исторический музей Кракова. Его экспозиция также заслуживает внимания, особенно если время позволяет.

Дальше за площадью располагается знаменитый Ягеллонский университет. Это самое древнее и одно из самых значимых учебных заведений Польши. Главный корпус заслуживает отдельных похвал – это красивое готическое здание с колоннадой, здесь также размещен музей университета.

Поблуждав по улочкам старого города, следует пройти дальше вниз к Висле. Здесь на холме, прямо над рекой расположен королевский замок Вавель и Собор Святых Станислава и Вацлава. Комплекс открыт для посещения. Здесь можно увидеть покои королей, оружейную палату и сокровищницу. В соборе – усыпальница польских королей и выдающихся государственных деятелей Польши.

Еврейский Казимеж

После Вавеля можно отдохнуть на набережной Вислы и отправиться дальше. Чуть в стороне, на востоке находится другое символическое место для Кракова – Казимеж.

До Второй мировой войны здесь компактно проживали евреи. В этой местности множество синагог, еврейское кладбище. Тут особая атмосфера и архитектура.

И хотя с этим районом связаны и довольно трагичные события, ведь во время войны еврейское население серьезно пострадало, сейчас этот район получил новую жизнь. Здесь множество баров и ресторанчиков с особым колоритом, а вечером активно тусуется молодежь.

Поесть!

Краков за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

pixabay.com

Краков – отличное место для того, чтобы поесть или даже устроить гастротур. Особенно если впереди поездка в более дорогие европейские города. Польская кухня сытная и вкусная, а порции в местных национальных ресторанах просто огромны.

Если вы заказываете отбивную, то будьте уверены, что она займет всю тарелку, а к ней обязательно положат картофель, квашеную капусту или другую закуску.

Кроме того, в Кракове отличное пиво, а в местных барах можно попробовать всевозможные настойки.

За день оценить этот город вполне реально. Но, конечно, Краков заслуживает того, чтобы окунуться в его атмосферу и провести здесь хотя бы выходные.

Быстро и удобно спланировать поездку в Краков можно на aviasales.ua.

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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как помыть максимальное количество краковских унитазов за 24 часа.
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