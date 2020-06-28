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28 червня • оновлено в 13:54
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Країни ЄС змінили правила для авіапасажирів через пандемію

1.2т
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У період пандемії COVID-19 всі авіапасажири в країнах ЄС зобов'язуються носити маску, починаючи з аеропорту вильоту і закінчуючи аеропортом призначення. У деяких аеропортах також змінили правила перевезення ручної поклажі.

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Так, у зв'язку з пандемією певні авіалінії дозволили брати не більше однієї сумки в ручну поклажу. Про нові, змінені правила для авіапасажирів пише Deutsche Welle.

Згідно з інструкціями Європейського союзу, міняти маску необхідно кожні чотири години. Пасажирам рекомендується мати при собі як мінімум одну запасну маску, оскільки огляд багажу і реєстрація займають зазвичай більше чотирьох годин.

Країни ЄС змінили правила для авіапасажирів через пандемію

Biletik.aero

Пасажири, які не можуть носити медичні маски з медичних міркувань, отримають виключення з цього правила.

Також при огляді багажу пасажирам необхідно дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра, дотримуючись спеціальної розмітки на підлозі. Правило, що дозволяє брати в ручну поклажу тільки одну сумку, має прискорити процес огляду і мінімізувати ризик зараження коронавірусом в аеропорту.

У той же час, обов'язкового вимірювання температури у всіх авіапасажирів і спеціальної розсадки на борту літаків не буде, проте авіакомпанії можуть встановлювати свої правила самостійно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Європи готові закрити окремі кордони в разі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.

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Автор
Єва Романова
Теги
Подорожі Європою подорожі
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