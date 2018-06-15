Країни для вегетаріанців: названий топ-10

Британський ресурс The Eco склав список найкращих країн для вегетаріанців, який очолила Швейцарія.

Як зазначає Independent, дослідження проводили в 26 країнах Європи. Вони були ранжовані за кількома критеріями - за кількістю вегетаріанських ресторанів на 100 000 людей, щорічного споживання м'яса в розрахунку на одну людину і середній ціні 1 кг м'яса в кожній країні.

Лідерство Швейцарії в рейтингу експерти пояснюють тим, що перший в світі веганський ресторан Hiltl відкрився саме в цій країні ще в далекому 1898 році. М'ясо в Швейцарії - найдорожче в Європі (близько 870 грн за кілограм), що знижує стимул до його споживання.

За оцінками експертів, майже половина 15-34-літніх в країні повністю припинили їсти м'ясо або значно обмежили його кількість в раціоні.

10 кращих місць для вегетаріанців в Європі

1. Швейцарія

2. Фінляндія

3. Норвегія

4. Швеція

5. Великобританія

6. Бельгія

7. Угорщина

8. Італія

9. Естонія

10. Ірландія

10 найгірших місць для вегетаріанців в Європі

1. Португалія

2. Данія

3. Литва

4. Росія

5. Греція

6. Хорватія

7. Україна

8. Франція

9. Болгарія

10. Польща

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