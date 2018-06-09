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Консьєрж сну і співрозмовник-рибка: найдивніші послуги готелів

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Деякі готелі світу готові виконати всі забаганки своїх гостей, навіть самі неординарні.

Про список найдивніших послуг, які можуть надати співробітники таких готелів безкоштовно або за додаткові гроші, пише lenta.ru.

Першим в списку виявився бельгійський готель Charleroi Airport, який пропонує туристам взяти напрокат рибку за три з половиною євро, якщо їм нема з ким поговорити.

Рибка напрокат

twitter.com/Mich_Cooke

Потім слідує мережа американських готелів Aloft, що надає робота-рознощика туалетного паперу, який приїжджає в номер, коли там закінчилися всі рулони.

У британських готелях Malmaison адміністратори поставили шампуні і гелі з написом The best shampoo you will ever steal ("Кращий шампунь, який ви коли-небудь крали") і Box me and take me home ( "Упакуй мене і візьми додому"). Таким чином персонал натякнув відвідувачам, що вони можуть забирати предмети особистої гігієни з собою.

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Манхеттенський готель The Benjamin Hotel теж здивував туристів неординарністю. Постояльці, які страждають безсонням, можуть замовити до себе в кімнату так званого sleep concierge ( "консьєрж сну"), який прочитає казку на ніч і підбере відповідну подушку.

Ще одна незвичайна послуга, що надається кількома готелями, - інтерактивне дзеркало в номері. Воно показує не тільки відображення гостей, але також прогноз погоди, час і ресторани поблизу.

Також існують готелі для людей з мікробофобіею. В них постояльці можуть скористатися дистанційними вимикачами, що мають антимікробне покриття.

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