Консьєрж сну і співрозмовник-рибка: найдивніші послуги готелів

Деякі готелі світу готові виконати всі забаганки своїх гостей, навіть самі неординарні.

Про список найдивніших послуг, які можуть надати співробітники таких готелів безкоштовно або за додаткові гроші, пише lenta.ru.

Першим в списку виявився бельгійський готель Charleroi Airport, який пропонує туристам взяти напрокат рибку за три з половиною євро, якщо їм нема з ким поговорити.

Рибка напрокат twitter.com/Mich_Cooke

Потім слідує мережа американських готелів Aloft, що надає робота-рознощика туалетного паперу, який приїжджає в номер, коли там закінчилися всі рулони.

У британських готелях Malmaison адміністратори поставили шампуні і гелі з написом The best shampoo you will ever steal ("Кращий шампунь, який ви коли-небудь крали") і Box me and take me home ( "Упакуй мене і візьми додому"). Таким чином персонал натякнув відвідувачам, що вони можуть забирати предмети особистої гігієни з собою.

Манхеттенський готель The Benjamin Hotel теж здивував туристів неординарністю. Постояльці, які страждають безсонням, можуть замовити до себе в кімнату так званого sleep concierge ( "консьєрж сну"), який прочитає казку на ніч і підбере відповідну подушку.

Ще одна незвичайна послуга, що надається кількома готелями, - інтерактивне дзеркало в номері. Воно показує не тільки відображення гостей, але також прогноз погоди, час і ресторани поблизу.

Також існують готелі для людей з мікробофобіею. В них постояльці можуть скористатися дистанційними вимикачами, що мають антимікробне покриття.

