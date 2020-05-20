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20 травня • оновлено в 15:13
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/ Журнал

Коли відновляться подорожі за кордон: названі терміни

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У міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) заявили, що відновлення міжнародних подорожей може зайняти до трьох років.

Про це пише видання New York Post.

Коли відновляться подорожі за кордон: названі терміни

otdoxnite.ru

Так, на думку експертів, повернення індустрії туризму до стабільного стану після пандемії коронавірусу можливо до 2023 року.

Згідно зі звітом, попит на поїздки за кордон у 2021 році буде на 24% нижче, ніж у 2019 році. Це пов'язано з різними обмежувальними заходами для туристів, які приймають влади країн.

"Щоб допомогти авіакомпаніям відновитися і сприяти стабілізації економіки, ми повинні намагатися не погіршити цей прогноз і не робити подорожі неможливими", – говорить глава асоціації Олександр де Жюняк.

Коли відновляться подорожі за кордон: названі терміни

moymir2.ru

Крім того, згідно з недавнім дослідженням, 69% мандрівників вважатимуть за краще залишитися вдома, ніж проводити два тижні на карантині після повернення з поїздки.

Коли відновляться подорожі за кордон: названі терміни

odisej2012.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що закриті кордони більшості країн світу через коронавірус стимулюють українців провести літню відпустку в Україні. Що може запропонувати Україна мандрівникам і за скільки. Також повідомлялося, що в МАУ назвали можливу дату відновлення польотів.

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Автор
Анна Міхно
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