Коли відновляться подорожі за кордон: названі терміни

У міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) заявили, що відновлення міжнародних подорожей може зайняти до трьох років.

Про це пише видання New York Post.

otdoxnite.ru

Так, на думку експертів, повернення індустрії туризму до стабільного стану після пандемії коронавірусу можливо до 2023 року.

Згідно зі звітом, попит на поїздки за кордон у 2021 році буде на 24% нижче, ніж у 2019 році. Це пов'язано з різними обмежувальними заходами для туристів, які приймають влади країн.

"Щоб допомогти авіакомпаніям відновитися і сприяти стабілізації економіки, ми повинні намагатися не погіршити цей прогноз і не робити подорожі неможливими", – говорить глава асоціації Олександр де Жюняк.

moymir2.ru

Крім того, згідно з недавнім дослідженням, 69% мандрівників вважатимуть за краще залишитися вдома, ніж проводити два тижні на карантині після повернення з поїздки.

odisej2012.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що закриті кордони більшості країн світу через коронавірус стимулюють українців провести літню відпустку в Україні. Що може запропонувати Україна мандрівникам і за скільки. Також повідомлялося, що в МАУ назвали можливу дату відновлення польотів.

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