Коли відкриють Єгипет для туристів: названо дату
Уряд Єгипту назвав дату відкриття кордонів для туристів – відвідувати курорти в країні можна буде з 1 липня 2020 року.
Про це заявив міністр інформації Єгипту Усама Хайкал під час пресконференції, повідомляє сайт nabd.ws.
Також, за словами міністра, єгипетський уряд планує надати підтримку туристичній галузі, а саме знизити податки для місцевих готелів, що приймають туристів, і збори в аеропортах.
Хайкал уточнив, що до кінця жовтня 2020 року візу до Єгипту можна буде отримати безкоштовно (раніше для українців вона коштувала близько 25 доларів США. – Ред.).
Крім цього, з жовтня 2020 року планується підвищити максимальне завантаження готелів з 50% до 75%.
Зазначимо,наразі влада України веде переговори з урядом Єгипту щодо відновлення повноцінного авіасполучення між країнами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 готелів у Єгипті вже отримали сертифікати безпеки, які дають можливість відновити роботу, але з певними обмеженнями.