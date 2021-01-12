Коли в Туреччині стартує туристичний сезон 2021: озвучено приблизні дати

Туристичний сезон в Туреччині розпочнеться в квітні 2021 року. Влада держави очікує, що за рік країну можуть відвідати близько 25 млн іноземців.

Таку думку висловив Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой. Він додав, що, ймовірно, до цього часу вакцинація від COVID-19 в Європі досягне такого рівня, який дозволить європейцям більше подорожувати за межі Європи, пише видання Тurizmguncel.

"Ми прагнемо розпочати туристичний сезон 2021 року в квітні. Вакцинація від коронавірусу допоможе стимулювати туризм і приверне 25 мільйонів іноземних туристів у 2021 році", – заявив міністр.

Туристичний сезон 2021 Туреччині. Pixabay

Також чиновник зазначив, він сподівається – навесні ситуація з захворюваністю в Туреччині буде менш складною, а до квітня кількість нових випадків COVID-19 в країні не буде перевищувати 2,5 тис. на добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення повинні суттєво зрости.

Передбачається, що в 2021 році основними країнами, звідки приїдуть туристи у Туреччину, будуть Німеччина, Україна, Нідерланди, Великобританія та Росія.

Якщо Туреччині вдасться розпочати туристичний сезон в квітні, це допоможе компенсувати збитки від пандемії в 2020 році, вважають в Міністерстві культури і туризму. За даними Мехмета Нурі Ерсоя, в 2020 році Туреччину відвідало на 68% іноземних туристів менше, ніж очікувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шрі-Ланка з 21 січня відкриває аеропорти для туристів. Комерційні рейси відновляться вже 23 січня. Відпочивальники зможуть відвідати безліч цікавих місць тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.