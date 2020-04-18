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18 квітня • оновлено в 15:41
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Коли почнеться туристичний сезон в Туреччині: міністр зробив важливу заяву

1.1т
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Туристичний сезон на курортах Туреччини може бути відкритий вже в кінці травня 2020 року.

З такою заявою виступив міністр культури і туризму країни Мехмет Нурі Ерсой в ефірі телеканалу NTV, пише РІА Новини.

На його думку, на початку травня в Туреччині може відбутися перелом в поширенні коронавируса.

Відпочинок в Туреччині

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"Ми прогнозуємо, що до кінця квітня – початку травня настане перелом в пандемії. Думаю, що до кінця травня нормалізація буде можлива, і тоді у внутрішньому туризмі почнеться рух", – сказав Ерсой.

Також він вказав, що після закінчення пандемії першими в Туреччину приїдуть туристи з азіатських країн. І тільки потім в країну повернуться потоки туристів з Європи.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися свіжі фотографії популярних курортів Туреччини, зроблені в розпал епідемії коронавірусу.

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Автор
Єва Романова
Місце
Туреччина
Теги
подорожі туристы туризм
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