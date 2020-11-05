Коли можна буде вільно літати в Європу: озвучено прогноз

Повноцінне відновлення авіаперевезень в Європі та повернення до звичного повітряного трафіку можливе не раніше 2024 року. Це станеться в разі створення ефективної вакцини від COVID-19.

Про це йдеться в прогнозі Європейської організації з безпеки повітряної навігації, опублікованому на офіційному сайті Eurocontrol.

Найбільш оптимістичний сценарій передбачає, що трафік відновиться до 2024 року. Це станеться в разі, якщо вакцина від COVID-19 стане широкодоступною для мандрівників до літа 2021 року.

Згідно з другим сценарієм, який вважається найбільш вірогідним, трафік повернеться до рівня 2019 року тільки до 2026 року. Це станеться, якщо вакцина стане широкодоступною до літа 2022 року. У цьому сценарії очікується, що у 2024 році авіаперевезення відновляться на 92% у порівнянні з 2019 роком.

У найменш оптимістичному сценарії трафік не повернеться до показників 2019 року до 2029 року. Це станеться при неефективній вакцині. В цьому випадку у 2024 році він складе 75% від показника 2019 року.

"Ця катастрофічна картина для авіації й галузі ясно показує, чому для держав так важливо приймати послідовні та узгоджені заходи для підтримки авіаційної галузі. Щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", – заявив генеральний директор Євроконтролю Імонн Бреннан.

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