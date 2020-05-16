Коли летіти на відпочинок до Туреччини з України: названо приблизні дати

У Туреччині розраховують на початок туристичного потоку з інших країн, зокрема з України, тільки в кінці серпня – на початку вересня.

Місцеві готелі відкриються вже у липні, проте до вересня 2020 року вони працюватимуть тільки на половину своєї потужності. Про це стало відомо після зустрічі міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу і міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Ерсоя з представниками бізнесу в країні, пише газета Hürriyet Daily News.

Відпочинок у Туреччині Известия

Міністри сказали присутнім, що, за їхніми очікуваннями, заповнюваність готелів має почати рости вже у липні, проте на потік іноземних туристів вони розраховують не раніше за серпень-вересень. Вони також пообіцяли відновити польоти за 22 напрямами у 19 країнах.

Зазначимо, обслуговувати туристів у Туреччині зможуть тільки ті готелі, які отримають спеціальні "сертифікати здоров'я". Більше того, в ресторанах готелів навмисно зменшать кількість столиків, щоб збільшити дистанцію між людьми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у турецьких готелях відмовилися від системи харчування "шведський стіл" через ситуацію з коронавірусом. Замість цього туристам буде запропоновано комплексне меню або сервіс "а ля карт". Про те, які ще зміни стосуватимуться відпочинку в Туреччині через пандемію COVID-19 – читайте у великому матеріалі OBOZREVATEL.