Каппадокія під час карантину на особистому досвіді: 10 причин поїхати в Туреччину просто зараз

Назву Каппадокія історична місцевість на сході Малої Азії отримала ще за античних часів. Сьогодні це частина Туреччини, точніше, Центральної Анатолії, яка містить кілька населених пунктів і входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У більшості українців Каппадокія асоціюється з інопланетними гористими пейзажами, над якими злітають у небо яскраві повітряні кулі. Це і правда дуже красиво, але туристична привабливість регіону ландшафтами та кулями не вичерпується.

Над виглядом сучасної Каппадокії попрацювали на славу не тільки сили природи, але й представники щонайменше семи культур. Перші поселення й видовбані прямо у скелях житлові приміщення з'явилися тут ще 5 тисяч років тому. Через столицю регіону, велике і багате місто Кайсері, проходив Великий шовковий шлях. Тож не дивно, що місцеві музеї сповнені унікальних історичних артефактів, а архітектура і кухня дуже самобутні.

На запрошення міністерства культури і туризму Туреччини OBOZREVATEL вирушив до Каппадокії, щоб з’ясувати, чим привабливий регіон сьогодні та які можливості для активного відпочинку часто втрачають туристи.

Магазин при гончарній майстерні в Каппадокії

Причина №1. Можна багато встигнути за одну поїздку

Навіть під час карантину кожен турист знайде в Каппадокії своє: і фанат гірськолижного спорту, і романтик, і знавець історії, і фотограф, і гурман, і шопоголік, і, звичайно, поціновувач екскурсій. Подорож Каппадокією ідеально підійде тим, хто цінує різноманітність і не любить сидіти на одному місці.

У Каппадокії є:

найбільший у Туреччині гірськолижний курорт "Ерджієс" із сучасною інфраструктурою, досвідченими інструкторами і найдешевшими в Європі скіпасами;

багаті музеї з експонатами, що змінили уявлення вчених не лише про локальну, але і про всесвітню історію;

самобутня архітектурна спадщина , залишена представниками семи культур, які панували в регіоні у різні часи;

незвична кухня , дивовижні солодощі, вино, напої з калини і неповторна кава по-турецьки;

багатоповерхові підземні міста, замки і печерні храми перших християн зі стародавніми фресками;

один із найбільших у країні критих ринків ; торговельний центр із низькими цінами на товари світових брендів; безліч автентичних лавок і магазинчиків ;

вражаючі печерні готелі з терасами, камінами і оглядовими майданчиками;

долини з химерними вулканічними ландшафтами , які створювалися природою десятки мільйонів років;

можливість політати на тих самих повітряних кулях або просто помилуватися ними.

А головне, що всі найкращі об'єкти регіону розташовані дуже близько один до одного – можна об'їхати їх за кілька днів, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу.

Фортеця Ортахісар

Причина №2. Карантин не стосується туристів, водночас безпека на високому рівні

Для поїздки в Каппадокію доведеться здати тест на COVID-19, однак після повернення в Україну ані повторний тест, ані двотижневий карантин не знадобляться – Туреччина належить до "зеленої зони" завдяки рішучим заходам у боротьбі з вірусом.

Незважаючи на те, що в країні діє комендантська година, заборона на переміщення між регіонами і карантин вихідного дня, туристів усе це не стосується. Вирушайте куди завгодно – головне, беріть із собою паспорт і правильно надівайте маску.

Ринки, магазинчики сувенірів і кав'ярні в туристичних місцях продовжують роботу навіть у вихідні, як і вся інфраструктура гірськолижного курорту "Ерджієс". До того ж практично всюди доступні безкоштовні маски, антисептики й серветки.

Причина №3. Пожити в прекрасних готелях: печерних, гірських і міських

Наша подорож Каппадокією розпочалося з міста-мільйонника Кайсері – ексрезиденції каппадокійських царів. Саме тут найчастіше селяться туристи, які приїхали покататися на гірськолижний курорт "Ерджієс".

У найкращих готелів міста – Radisson Blu, Wyndham Grand Kayseri, Holiday Inn, Ibis, Novotel, Ommer і Divan – є власні шатли, які приблизно за пів години доправляють туристів на гору. Ми зупинилися у Radisson Blu і залишилися дуже задоволені просторими номерами, їжею, обслуговуванням і красивою панорамою міста з вікна.

Безпосередньо на горі також працюють колоритні готелі. Вони коштують більше за міські, але що інтер'єр, що харчування, що атмосфера зимової казки там на висоті. Деякі з цих готелів, наприклад, DAS3917, – абсолютна любов із першого погляду і з першої вечері. Також хочеться відзначити Mirada Del Monte і Grand Eras Erciyes Hotel.

Готель DAS3917 на горі "Ерджієс"

Однак найбільш незабутні готелі регіону розташовані в серці Каппадокії, у невеликому і дуже колоритному містечку Гереме. Перероблені з тисячолітніх печерних будинків, із власними оглядовими майданчиками, затишними ресторанами, камінами в номерах, оформлених в етно-стилі, вони вражають уяву з першого погляду. З терас цих готелів зробили найкращі знімки, що прославляють красу Каппадокії.

Печерний готель Kelebek Special Cave Hotel у Гереме

Маленький лайфхак: вибираючи готель у Гереме, зверніть увагу на ті, що розташовані у верхній частині міста, з власними терасами для фото. Визначити такий готель легко: подивіться знімки, завантажені гостями на сервісах оренди житла.

До речі, ніщо не заважає вам змінювати обстановку і готелі кожні кілька днів: один у Кайсері, один у горах і один у Гереме. Вийде цілий феєрверк вражень!

Причина №4. Покататися на лижах чи сноуборді

Якщо ви любите підкорювати гірськолижні траси або тільки плануєте стати на лижі, вам теж підійде Каппадокія. На схилах вулкана Ерджієс уже 15 років працює найбільший у Туреччині гірськолижний курорт.

Гірськолижний курорт "Ерджієс"

34 траси різного рівня складності загальною протяжністю 102 км, 18 сучасних підйомників, сертифікат безпеки Safe Ski Resort, безліч точок оренди і продажу спорядження, розвинена інфраструктура й вигідні скіпаси – все тут відмінне і працює навіть під час карантину.

Якщо ви новачок, не хвилюйтеся: місцеві інструктори навчать вас катання за лічені години. Перевірено на собі!

Причина №5. Відвідати місцеві музеї й дізнатися багато нового

Як ми вже згадували, Каппадокія – давній мультикультурний регіон, де сім цивілізацій поступово змінювали одна одну, переплітаючись і формуючи щось неповторне. Тут постійно тривають археологічні розкопки, а новини про місцеві знахідки, які змінюють погляд на історію людства, регулярно з'являються у світових ЗМІ.

Повний список музеїв, які варто відвідати в регіоні, доступний у гідів та в інтернеті, ми ж хотіли б згадати лише ті, які відвідали особисто.

У Кайсері обов'язково сходіть у Цитадель – стародавню фортецю, будувати яку почали ще римляни. У Цитаделі нещодавно завершився капітальний ремонт, після якого до неї переїхав місцевий археологічний музей.

Найбільше з експозиції нам запам'яталися клинописні таблички – по суті, найстаріші документи, виявлені в сучасній Туреччині. 5 тисяч років тому їх писали звичайні громадяни, найчастіше торговці, щоб передати важливу економічну інформацію. Ця знахідка, зроблена у 2015 році, дозволила довести, що в акадській мові було щонайменше 300 сучасних турецьких слів.

Клінописні таблички в археологічному музеї Кайсері

Вразив у музеї і так званий саркофаг Геракла – кам'яний саркофаг другого століття до н.е., прикрашений скульптурами, які ілюструють усі подвиги одного з найвідоміших героїв античних міфів.

Саркофаг Геракла

За можливості відвідайте в Кайсері музей медицини – стародавній госпіталь, побудований султаном на початку XIII століття на честь своєї померлої сестри. Госпіталь приймав на лікування всіх, незалежно від діагнозу й віросповідання, а ще там функціонувало психіатричне відділення, де душевнохворих лікували прогресивними методами.

Музей медицини в Кайсері

Також зазирніть до мечеті Хунат-Хатун-і-Кюльє, побудованої у 1238 році – заради незабутньої атмосфери і сонячних променів, що красиво падають крізь отвори у стелі. Поряд із мечеттю – медресе, у внутрішньому дворику якого знаходиться культурний центр, де працюють художники і майстри.

Музей-готель в Кайсері

Одним із найдивніших музеїв, де ми побували, став закритий готель середини XIX століття з повністю збереженим інтер'єром у місцевому стилі. Усе має такий вигляд, ніби останній постоялець щойно з'їхав. Тут особливо помітно, як багато змінилося в нашому житті і технологіях за досить невеликий термін.

Дерев'яна стеля в музеї-готелі в Кайсері

Причина №6. Підземні міста, печерні церкви перших християн та інопланетні ландшафти

Якщо ви фанат "Зоряних війн", долини та ущелини Каппадокії здадуться вам знайомими. Десятки тисяч років тому вулканічний попіл перетворився на м'який камінь-туф, підняв регіон на 20-30, а місцями і на 150 метрів. Потім над ландшафтом працювали сонце, вітер, дощі і...люди, які перетворили кам'яні брили на будинки, храми й цілі багатоповерхові підземні міста.

Підземне місто Каймакли

Сьогодні в Каппадокії налічують близько двох сотень таких міст. В одному з них, Каймакли, нам вдалося побувати. Тут 9 підземних поверхів, із яких для туристів відкриті 4. Температура повітря і взимку, і влітку – 12°C. Висота тунелів місцями не більш ніж метр – людям із клаустрофобією краще до них не спускатися.

Будувати Каймакли почали хети ще у бронзову добу, тобто 5 000 років тому. У різні епохи тут ховалися від переслідувань перші християни, рятувалися від набігів місцеві жителі. У підземних оселях було все, що потрібно для життя – від хліва для тварин до виноробні, а вхід до міста блокувався кам'яними дверима у формі колеса, які можна було відчинити тільки зсередини.

Печерна церква у національному парку Гереме

Ще одне місце, яке нас вразило і надихнуло, – національний парк Гереме, найбільший монастирський комплекс регіону. Навіть тим, хто не вірує в жодного бога, гарантовано мурашки по шкірі від старовинних фресок, створених першими християнами на стінах і стелях десяти печерних церков і каплиць.

Фрески у печерному храмі

Також дуже рекомендуємо помилуватися в Каппадокії Долиною Фей, Долиною Любові і Долиною Голубів, відвідати дві відомі фортеці – Учхисар і Ортахісар, а також відлюдне грецьке селище Мустафапаша. Кадри, зроблені там, говорять самі за себе.

Долина Любові в Каппадокії

Причина №7. Гастрономічні радощі

Навіть якщо ви багато разів відпочивали в Туреччині і думаєте, що знайомі з місцевою кухнею, Каппадокія здатна вас здивувати. Завдяки тому, що цей регіон азвжди був розташований у центрі торгових шляхів, а влада в ньому належала представникам семи різних культур, місцеві страви дуже самобутні. Навіть простий рис та булгур тут готують незвично і дуже смачно.

Манти, наприклад, нагадують густий томатний суп, у якому плавають крихітні, розміром з горошину, "пельмені". Страву потрібно поливати йогуртом, але не перемішувати.

Ще один неодмінний пункт кулінарної програми – баранина. Ми вже й не згадаємо, скільки разів скуштували її тут у різному вигляді. Варіант, який запам'ятався найбільше, – м'ясо, запечене в одноразових глиняних горщиках. Страва – вогонь у прямому сенсі слова!

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Поціновувачам м'ясного й гострого рекомендуємо спробувати суджук і бастурму. Суджук – традиційна турецька ковбаса, підсмажена на грилі. Делікатес досить жирний і на смак специфічний, але місцеві жити без нього не можуть.

Бастурму в Каппадокії готують особливим чином і нарізають прямо при вас. Вона гостра і така смачна, що ви напевно захочете забрати трохи додому або в подарунок близьким – просто попросіть продавця зробити вакуумну упаковку.

Сімейна лавка з бастурмою, суджуком та іншими делікатесами на ринку в Кайсері.

Мало хто знає, що Каппадокія славиться смачними винами і...калиновим морсом! Так, саме калина є одним із символів Кайсері, головного міста регіону. Тут із неї готують напої, додають у соуси і найрізноманітніші страви. Ви здивуєтеся, як багато калини на місцевих ринках.

Чай и кофе по-турецки в Каппадокии

Ну і навіть якщо не любите солодке, обов'язково спробуйте неймовірні місцеві десерти – а зайві калорії витратите під час екскурсії.

Причина №8 Сувеніри та шопінг

На поціновувачів світових брендів у Кайсері чекає великий торговий центр "Форум". Якщо ж хочеться автентичних місцевих товарів — вирушайте до критого ринку. Тут є килими, шовкові хустки, ювелірні прикраси, текстиль для дому, красивий керамічний посуд, традиційні турецькі лампи, вироби зі шкіри, ну і, звичайно, безліч смаколиків, які можна взяти з собою додому.

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Чимало радощів для туристів є в місті Гереме – на кожному розі тут можна що-небудь купити, смачно поїсти або замовити екскурсію.

Сувенірний магазин в Гереме

Причина №9. Повітряні кулі

У програмі нашої подорожі був світанковий політ на повітряній кулі над долинами Каппадокії. Але, на жаль, із погодою не пощастило і повітряну прогулянку скасували. Візьміть до уваги: в холодну пору року скасування відбуваються постійно. Щоб зловити момент, потрібно запастися часом і терпінням.

З відгуків тих, хто літав, зрозуміло, що видовище просто неймовірне і може стати вашим головним враженням від поїздки. Якщо літати ви боїтеся, можете просто милуватися кулями з тераси свого печерного готеля за чашечкою кави.

Повітряні кулі у Каппадокії

Причина №10 Приголомшливі кадри і спогади на все життя

Каппадокія — справжня знахідка для тих, хто давно мріє розбавити яскравими моментами не тільки своє життя, а й свої фотоархіви та соцмережі. На "Ерджієс" вас чекає справжня сніжна зимова казка. Ландшафти й печерні храми Каппадокії змусять згадати фантастичні стрічки, а якщо пощастить з повітряними кулями — зловите в об'єктив найпрекрасніший сон.