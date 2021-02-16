Каппадокія під час карантину на особистому досвіді: 10 причин поїхати в Туреччину просто зараз

Назву Каппадокія історична місцевість на сході Малої Азії отримала ще за античних часів. Сьогодні це частина Туреччини, точніше, Центральної Анатолії, яка містить кілька населених пунктів і входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У більшості українців Каппадокія асоціюється з інопланетними гористими пейзажами, над якими злітають у небо яскраві повітряні кулі. Це і правда дуже красиво, але туристична привабливість регіону ландшафтами та кулями не вичерпується.

Над виглядом сучасної Каппадокії попрацювали на славу не тільки сили природи, але й представники щонайменше семи культур. Перші поселення й видовбані прямо у скелях житлові приміщення з'явилися тут ще 5 тисяч років тому. Через столицю регіону, велике і багате місто Кайсері, проходив Великий шовковий шлях. Тож не дивно, що місцеві музеї сповнені унікальних історичних артефактів, а архітектура і кухня дуже самобутні.

На запрошення міністерства культури і туризму Туреччини OBOZREVATEL вирушив до Каппадокії, щоб з’ясувати, чим привабливий регіон сьогодні та які можливості для активного відпочинку часто втрачають туристи.

Навіть під час карантину кожен турист знайде в Каппадокії своє: і фанат гірськолижного спорту, і романтик, і знавець історії, і фотограф, і гурман, і шопоголік, і, звичайно, поціновувач екскурсій. Подорож Каппадокією ідеально підійде тим, хто цінує різноманітність і не любить сидіти на одному місці.

У Каппадокії є:

найбільший у Туреччині гірськолижний курорт "Ерджієс" із сучасною інфраструктурою, досвідченими інструкторами і найдешевшими в Європі скіпасами;

багаті музеї з експонатами, що змінили уявлення вчених не лише про локальну, але і про всесвітню історію;

самобутня архітектурна спадщина , залишена представниками семи культур, які панували в регіоні у різні часи;

незвична кухня , дивовижні солодощі, вино, напої з калини і неповторна кава по-турецьки;

багатоповерхові підземні міста, замки і печерні храми перших християн зі стародавніми фресками;

один із найбільших у країні критих ринків ; торговельний центр із низькими цінами на товари світових брендів; безліч автентичних лавок і магазинчиків ;

вражаючі печерні готелі з терасами, камінами і оглядовими майданчиками;

долини з химерними вулканічними ландшафтами , які створювалися природою десятки мільйонів років;

можливість політати на тих самих повітряних кулях або просто помилуватися ними.

А головне, що всі найкращі об'єкти регіону розташовані дуже близько один до одного – можна об'їхати їх за кілька днів, не витрачаючи дорогоцінний час на дорогу.

Для поїздки в Каппадокію доведеться здати тест на COVID-19, однак після повернення в Україну ані повторний тест, ані двотижневий карантин не знадобляться – Туреччина належить до "зеленої зони" завдяки рішучим заходам у боротьбі з вірусом.

Незважаючи на те, що в країні діє комендантська година, заборона на переміщення між регіонами і карантин вихідного дня, туристів усе це не стосується. Вирушайте куди завгодно – головне, беріть із собою паспорт і правильно надівайте маску.

Ринки, магазинчики сувенірів і кав'ярні в туристичних місцях продовжують роботу навіть у вихідні, як і вся інфраструктура гірськолижного курорту "Ерджієс". До того ж практично всюди доступні безкоштовні маски, антисептики й серветки.

Наша подорож Каппадокією розпочалося з міста-мільйонника Кайсері – ексрезиденції каппадокійських царів. Саме тут найчастіше селяться туристи, які приїхали покататися на гірськолижний курорт "Ерджієс".

У найкращих готелів міста – Radisson Blu, Wyndham Grand Kayseri, Holiday Inn, Ibis, Novotel, Ommer і Divan – є власні шатли, які приблизно за пів години доправляють туристів на гору. Ми зупинилися у Radisson Blu і залишилися дуже задоволені просторими номерами, їжею, обслуговуванням і красивою панорамою міста з вікна.

Безпосередньо на горі також працюють колоритні готелі. Вони коштують більше за міські, але що інтер'єр, що харчування, що атмосфера зимової казки там на висоті. Деякі з цих готелів, наприклад, DAS3917, – абсолютна любов із першого погляду і з першої вечері. Також хочеться відзначити Mirada Del Monte і Grand Eras Erciyes Hotel.

Однак найбільш незабутні готелі регіону розташовані в серці Каппадокії, у невеликому і дуже колоритному містечку Гереме. Перероблені з тисячолітніх печерних будинків, із власними оглядовими майданчиками, затишними ресторанами, камінами в номерах, оформлених в етно-стилі, вони вражають уяву з першого погляду. З терас цих готелів зробили найкращі знімки, що прославляють красу Каппадокії.

Маленький лайфхак: вибираючи готель у Гереме, зверніть увагу на ті, що розташовані у верхній частині міста, з власними терасами для фото. Визначити такий готель легко: подивіться знімки, завантажені гостями на сервісах оренди житла.

До речі, ніщо не заважає вам змінювати обстановку і готелі кожні кілька днів: один у Кайсері, один у горах і один у Гереме. Вийде цілий феєрверк вражень!

Якщо ви любите підкорювати гірськолижні траси або тільки плануєте стати на лижі, вам теж підійде Каппадокія. На схилах вулкана Ерджієс уже 15 років працює найбільший у Туреччині гірськолижний курорт.

34 траси різного рівня складності загальною протяжністю 102 км, 18 сучасних підйомників, сертифікат безпеки Safe Ski Resort, безліч точок оренди і продажу спорядження, розвинена інфраструктура й вигідні скіпаси – все тут відмінне і працює навіть під час карантину.

Якщо ви новачок, не хвилюйтеся: місцеві інструктори навчать вас катання за лічені години. Перевірено на собі!

Як ми вже згадували, Каппадокія – давній мультикультурний регіон, де сім цивілізацій поступово змінювали одна одну, переплітаючись і формуючи щось неповторне. Тут постійно тривають археологічні розкопки, а новини про місцеві знахідки, які змінюють погляд на історію людства, регулярно з'являються у світових ЗМІ.

Повний список музеїв, які варто відвідати в регіоні, доступний у гідів та в інтернеті, ми ж хотіли б згадати лише ті, які відвідали особисто.

У Кайсері обов'язково сходіть у Цитадель – стародавню фортецю, будувати яку почали ще римляни. У Цитаделі нещодавно завершився капітальний ремонт, після якого до неї переїхав місцевий археологічний музей.

Найбільше з експозиції нам запам'яталися клинописні таблички – по суті, найстаріші документи, виявлені в сучасній Туреччині. 5 тисяч років тому їх писали звичайні громадяни, найчастіше торговці, щоб передати важливу економічну інформацію. Ця знахідка, зроблена у 2015 році, дозволила довести, що в акадській мові було щонайменше 300 сучасних турецьких слів.

Вразив у музеї і так званий саркофаг Геракла – кам'яний саркофаг другого століття до н.е., прикрашений скульптурами, які ілюструють усі подвиги одного з найвідоміших героїв античних міфів.

За можливості відвідайте в Кайсері музей медицини – стародавній госпіталь, побудований султаном на початку XIII століття на честь своєї померлої сестри. Госпіталь приймав на лікування всіх, незалежно від діагнозу й віросповідання, а ще там функціонувало психіатричне відділення, де душевнохворих лікували прогресивними методами.

Також зазирніть до мечеті Хунат-Хатун-і-Кюльє, побудованої у 1238 році – заради незабутньої атмосфери і сонячних променів, що красиво падають крізь отвори у стелі. Поряд із мечеттю – медресе, у внутрішньому дворику якого знаходиться культурний центр, де працюють художники і майстри.

Одним із найдивніших музеїв, де ми побували, став закритий готель середини XIX століття з повністю збереженим інтер'єром у місцевому стилі. Усе має такий вигляд, ніби останній постоялець щойно з'їхав. Тут особливо помітно, як багато змінилося в нашому житті і технологіях за досить невеликий термін.

Якщо ви фанат "Зоряних війн", долини та ущелини Каппадокії здадуться вам знайомими. Десятки тисяч років тому вулканічний попіл перетворився на м'який камінь-туф, підняв регіон на 20-30, а місцями і на 150 метрів. Потім над ландшафтом працювали сонце, вітер, дощі і...люди, які перетворили кам'яні брили на будинки, храми й цілі багатоповерхові підземні міста.

Сьогодні в Каппадокії налічують близько двох сотень таких міст. В одному з них, Каймакли, нам вдалося побувати. Тут 9 підземних поверхів, із яких для туристів відкриті 4. Температура повітря і взимку, і влітку – 12°C. Висота тунелів місцями не більш ніж метр – людям із клаустрофобією краще до них не спускатися.

Будувати Каймакли почали хети ще у бронзову добу, тобто 5 000 років тому. У різні епохи тут ховалися від переслідувань перші християни, рятувалися від набігів місцеві жителі. У підземних оселях було все, що потрібно для життя – від хліва для тварин до виноробні, а вхід до міста блокувався кам'яними дверима у формі колеса, які можна було відчинити тільки зсередини.

Ще одне місце, яке нас вразило і надихнуло, – національний парк Гереме, найбільший монастирський комплекс регіону. Навіть тим, хто не вірує в жодного бога, гарантовано мурашки по шкірі від старовинних фресок, створених першими християнами на стінах і стелях десяти печерних церков і каплиць.

Також дуже рекомендуємо помилуватися в Каппадокії Долиною Фей, Долиною Любові і Долиною Голубів, відвідати дві відомі фортеці – Учхисар і Ортахісар, а також відлюдне грецьке селище Мустафапаша. Кадри, зроблені там, говорять самі за себе.

Навіть якщо ви багато разів відпочивали в Туреччині і думаєте, що знайомі з місцевою кухнею, Каппадокія здатна вас здивувати. Завдяки тому, що цей регіон азвжди був розташований у центрі торгових шляхів, а влада в ньому належала представникам семи різних культур, місцеві страви дуже самобутні. Навіть простий рис та булгур тут готують незвично і дуже смачно.

Манти, наприклад, нагадують густий томатний суп, у якому плавають крихітні, розміром з горошину, "пельмені". Страву потрібно поливати йогуртом, але не перемішувати.

Ще один неодмінний пункт кулінарної програми – баранина. Ми вже й не згадаємо, скільки разів скуштували її тут у різному вигляді. Варіант, який запам'ятався найбільше, – м'ясо, запечене в одноразових глиняних горщиках. Страва – вогонь у прямому сенсі слова!

Поціновувачам м'ясного й гострого рекомендуємо спробувати суджук і бастурму. Суджук – традиційна турецька ковбаса, підсмажена на грилі. Делікатес досить жирний і на смак специфічний, але місцеві жити без нього не можуть.

Бастурму в Каппадокії готують особливим чином і нарізають прямо при вас. Вона гостра і така смачна, що ви напевно захочете забрати трохи додому або в подарунок близьким – просто попросіть продавця зробити вакуумну упаковку.

Мало хто знає, що Каппадокія славиться смачними винами і...калиновим морсом! Так, саме калина є одним із символів Кайсері, головного міста регіону. Тут із неї готують напої, додають у соуси і найрізноманітніші страви. Ви здивуєтеся, як багато калини на місцевих ринках.

Ну і навіть якщо не любите солодке, обов'язково спробуйте неймовірні місцеві десерти – а зайві калорії витратите під час екскурсії.

На поціновувачів світових брендів у Кайсері чекає великий торговий центр "Форум". Якщо ж хочеться автентичних місцевих товарів — вирушайте до критого ринку. Тут є килими, шовкові хустки, ювелірні прикраси, текстиль для дому, красивий керамічний посуд, традиційні турецькі лампи, вироби зі шкіри, ну і, звичайно, безліч смаколиків, які можна взяти з собою додому.

Чимало радощів для туристів є в місті Гереме – на кожному розі тут можна що-небудь купити, смачно поїсти або замовити екскурсію.

У програмі нашої подорожі був світанковий політ на повітряній кулі над долинами Каппадокії. Але, на жаль, із погодою не пощастило і повітряну прогулянку скасували. Візьміть до уваги: в холодну пору року скасування відбуваються постійно. Щоб зловити момент, потрібно запастися часом і терпінням.

З відгуків тих, хто літав, зрозуміло, що видовище просто неймовірне і може стати вашим головним враженням від поїздки. Якщо літати ви боїтеся, можете просто милуватися кулями з тераси свого печерного готеля за чашечкою кави.

Каппадокія — справжня знахідка для тих, хто давно мріє розбавити яскравими моментами не тільки своє життя, а й свої фотоархіви та соцмережі. На "Ерджієс" вас чекає справжня сніжна зимова казка. Ландшафти й печерні храми Каппадокії змусять згадати фантастичні стрічки, а якщо пощастить з повітряними кулями — зловите в об'єктив найпрекрасніший сон.