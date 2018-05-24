Кафе в Бангкоку заганяє людей в труну заради знижок: фото

У північній частині Бангкока працює заклад The ​​Kid Mai Death Cafe, де можна подумати про смерть за чашкою кави - і навіть полежати в труні. Про це пише MailOnline .

Закуски тут мають форму частин скелету, напої - моторошні назви (наприклад, "Смерть" і "Біль"), а один з постійних "гостей" - мрець. Точніше, скелет людини, що постійно перебуває в залі.

dailymail.co.uk

Відвідувачам, які зважуються полежати в труні пару хвилин з закритими очима, надається знижка на напої.

dailymail.co.uk

Господар The Kid Mai Death Cafe, професор Веранут Ройанапрапа, стверджує, що його заклад має мало спільного з розвагами і епатажем. За його словами, при створенні концепції він ставив перед собою мету нагадати співвітчизникам, 90% яких вважають себе буддистами, про переваги "усвідомлення смерті".

dailymail.co.uk

"Ми виявили, що усвідомлення смерті зменшує жадібність і гнів", - говорить Веранут.

Професор упевнений, що концепція буддизму, заснована на ідеях мінливості і заперечення "я", є ключем до позбавлення тайського суспільства від таких хронічних проблем, як насильство і корупція.

dailymail.co.uk

"Коли людина усвідомлює свою власну смерть, вона буде робити добро. Так вчить Будда", - стверджує господар кафе.

На його думку, перебування в труні також здатне змусити молодих людей змінити свій суєтний спосіб життя.

dailymail.co.uk

Відвідувачів в The Kid Mai Death Cafe завжди хоч відбавляй, однак є у кафе і недруги. Причому чимало. Всі скарги на заклад Веранут приймає з вдячністю.

dailymail.co.uk

"Я обожнюю все скарги. Тому що, якщо вони скаржаться, це означає, що вони думають про смерть, вони знають про смерть", - говорить професор.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Як писав OBOZREVATEL , в Новій Зеландії відкрили готель в формі черевика.