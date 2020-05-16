Італія вирішила відкрити кордони після смертельної пандемії: названо дату

Італія відкриває кордони на в'їзд і виїзд з 3 червня 2020 року

Влада Італії ухвалила рішення відкрити кордони на в'їзд і виїзд з країни із 3 червня 2020 року. Це означатиме серйозне ослаблення одних із найжорсткіших карантинних заходів, введених у світі через пандемію COVID-19.

Також із 3 червня італійцям дозволять вільно пересуватися по країні, пише "Інтерфакс" із посиланням на італійські ЗМІ.

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Італійські регіони виступали за якнайшвидше зняття обмежень, проте прем'єр-міністр Джузеппе Конте наполягав на поетапному поверненні до нормального життя з метою запобігання другій хвилі епідемії в країні.

Згідно з останніми даними, більш ніж половина пацієнтів із підтвердженим коронавірусом в Італії вилікувалася. Всього за час епідемії в країні виявили майже 224 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2. При цьому офіційна кількість тих, хто одужав, становить 120,2 тисячі осіб. Загальна кількість смертей в Італії через COVID-19 становить 31,6 тисячі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше влада Італії дозволила відкритися всім барам, ресторанам, перукарням і салонам краси з 18 травня – на два тижні раніше за запланований термін.

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