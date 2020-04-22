Іспанія відмовилася приймати туристів у 2020 році

Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За оцінкою експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року, пише DW.

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Міністерка Йоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Вона пообіцяла допомогу співробітникам галузі, які залишилися без роботи.

Втрати через відсутність закордонних туристів у майбутньому літньому сезоні складуть не менше 90 мільярдів євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли почнеться туристичний сезон у популярному в світі курорті – Туреччині.