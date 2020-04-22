Іспанія відмовилася приймати туристів у 2020 році

Марія Дідик Журнал 23:59, 22.04.2020 Оновлено: 00:38, 23.04.2020

Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За оцінкою експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року, пише DW.

pexels.com

Міністерка Йоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Вона пообіцяла допомогу співробітникам галузі, які залишилися без роботи.

Втрати через відсутність закордонних туристів у майбутньому літньому сезоні складуть не менше 90 мільярдів євро.

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли почнеться туристичний сезон у популярному в світі курорті – Туреччині.

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Travel Журнал

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