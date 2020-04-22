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23 квітня • оновлено в 01:19
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Іспанія відмовилася приймати туристів у 2020 році

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Іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії влітку 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За оцінкою експертів, іноземці зможуть повернутися на іспанські пляжі не раніше літа 2021 року, пише DW.

Іспанія відмовилася приймати туристів у 2020 році

pexels.com

Міністерка Йоланда Діас заявила, що урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. Вона пообіцяла допомогу співробітникам галузі, які залишилися без роботи.

Втрати через відсутність закордонних туристів у майбутньому літньому сезоні складуть не менше 90 мільярдів євро.

Іспанія відмовилася приймати туристів у 2020 році

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, коли почнеться туристичний сезон у популярному в світі курорті – Туреччині.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Іспанія
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