Інтимні дії авіапасажирів потрапили на камеру й обурили попутників

Попутники зняли на камеру інтимні дії пасажирів літака й обурилися їхньою поведінкою.

Відповідний знімок був опублікований в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. На фото зображені невідомі чоловік та жінка, які цілуються в кріслі на очах інших людей в салоні авіалайнера. При цьому, як можна побачити на кадрі, чоловік сидить в масці, а його супутниця – без.

Як уточнила авторка знімку, вона сфотографувала цей момент на рейсі з Форт-Лодердейл у Колумбус.

Instagram Passengershaming

"Ця парочка була занадто солодкою. Спершу він годував її ложкою, буквально... ложкою! А потім зняв з неї шкарпетки та почав масажувати стопи. І все закінчилося цим. Я не могла не зняти", – поділилася вона.

"Якого біса вони роблять !?", "Зніміть номер", "Ну чому всі дивні витівки трапляються на рейсах лоукостерів?", "Сподіваюся, вони хоча б знайомі", – писали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.