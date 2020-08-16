Глава туристичного управління Ірландії звільнився через відпочинок в Італії

Майкл Коулі подав у відставку через відпустку в Італії. колаж

Глава туристичного управління Ірландії, колишній головний операційний директор Ryanair Майкл Коулі пішов у відставку через відпочинок в Італії в період пандемії коронавірусу.

Так, Коулі відвідав Італію всупереч рекомендаціям уряду уникати необов'язкових поїздок за кордон, пише Reuters.

Після повернення з Італії опозиційні партії Ірландії почали активно закликати Коулі покинути свою посаду. Сам же політик підтвердив, що відправився в поїздку, незважаючи на попередження з боку влади.

Майкл Коулі звільнився через поїздку в Італію The Irish Sun

У суботу, 15 серпня Майкл Коулі офіційно подав у відставку.

Відзначимо, Коулі – перший високопоставлений чиновник в Ірландії, який пішов у відставку через порушення рекомендацій під час пандемії коронавірусу. У своїй заяві він зазначив: вирішив піти у відставку, тому що не хотів, щоб це питання відволікало від роботи туристичне управління Ірландії.

Міністр туризму Кетрін Мартін сказала, що вона була розчарована, дізнавшись, що Коулі відпочивав в Італії.

Цікаво, Італія – одна з 10 країн у "зеленому" списку Ірландії. Отже, туристи, які прибули звідти в Ірландію, не повинні проходити 14-денний карантин, який поширюється на мандрівників з інших держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн "зеленої" і "червоної" зон через пандемію COVID-19. Так, "червоний" список України розширено до 105 країн. У цю зону повернулися Польща, Нідерланди та Греція.

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