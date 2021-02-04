Гірськолижний курорт "Ерджієс": зимова Туреччина під час карантину

Катерина Дубовська Журнал 11:47, 4.02.2021 Оновлено: 12:08, 4.02.2021

Пандемія COVID-19 зіпсувала життя туристам з усього світу. Особливо складно доводиться непосидючим: тим, хто полюбляє підкорювати гірськолижні траси, досліджувати нові місця на авто, куштувати локальну їжу і щодня отримувати незабутній досвід. На жаль, у багатьох відкритих для відвідування країнах зараз діють обмеження: заборонено вихід за територію готелю, поїздки між регіонами, введено комендантську годину.

У цьому плані Туреччина – країна унікальна і незамінна для українців, а ще до неї рукою подати. Незважаючи на жорсткі карантинні заходи для місцевих, іноземців турки зустрічають привітно, не обмежуючи в пересуваннях. Комендантської години і локдауну вихідного дня для гостей країни не існує: головне – не забувати носити маску і паспорт.

У популярних туристичних місцях завжди можна посмакувати чашечкою кави по-турецьки, оцінити страви місцевої кухні й накупити сувенірів, до того ж турбота про безпеку відчувається всюди – від борту літака до торговельних центрів. На кожному кроці доступні безкоштовні медичні маски, антисептики і серветки, а спеціально навчені люди нагадують про штрафи тим, хто любить спустити маску на підборіддя.

Якщо про морські курорти, унікальну природу і численні історичні пам'ятки Туреччини чули всі українці, то про "зимовий" потенціал цієї країни, включно з найбільшим гірськолижним курортом країни "Ерджієс", мало хто знає. І дуже даремо!

Зимова Каппадокія

На запрошення міністерства культури і туризму Туреччини OBOZREVATEL вирушив у Каппадокію, щоб протестувати траси й готелі курорту "Ерджієс", дізнатися, якими природними та рукотворними чудесами можна помилуватися неподалік, смачно поїсти і дізнатися, що почому.

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Що пропонує гірськолижний курорт "Ерджієс"

Ерджієс – це сплячий вулкан, який сформував колись давно інопланетні скельні пейзажі Каппадокії, головна вершина центральної Анатолії заввишки 3 917 метрів. З 2004-го на схилах цієї гори діє і обростає сучасною інфраструктурою найбільший гірськолижний курорт Туреччини. У 2020 році він першим із конкурентів отримав сертифікат безпеки Safe Ski Resort.

Мапа курорту "Ерджієс"

Усі 34 червоні, сині та чорні траси курорту загальною протяжністю 102 км і заввишки від 1 до 2,6 км, з'єднані між собою. Є також і санні спуски. З 18 новісіньких підйомників брендів Doppemayer і Leitner – два гондольні, інші – крісельні, деякі навіть з підігрівом сидінь. Види з підйомників відкриваються нереальні, тож готуйтеся до сотень лайків ваших фото в соцмережах.

Краєвид з синої траси №13

П'ять лижних ескалаторів допомагають забратися на гору дітям і новачкам. Також спуски курорту обладнані 154 сніговими гарматами, які не дозволяють капризам природи зіпсувати відпочинок гостей.

Снігова пушка на курорті "Ерджієс"

Одяг і спорядження для катання можна орендувати або купити прямо тут, а місцеві інструктори – природжені педагоги, які виявляють чудеса терпіння. Ми, наприклад, з'явилися на курорт повними неофітами, не розуміючи навіть, що потрібно для катання – і вже наступного дня самостійно борознили синю трасу номер 13.

Окрім максимально безпечних трас, "Ерджієс" радує затишними готелями, кафе і ресторанами з панорамними видами, інфраструктурою для дітей та парковками. Після катання обов'язково візьміть чашку кави по-турецьки або традиційний чай, влаштуйтеся біля панорамного вікна і насолоджуйтеся класичним зимовим пейзажем.

Ресторан готелю Mirada Del Monte на курорті "Ерджієс"

Завдяки хайтек-системі Skidata на курорті діє єдиний скі-пас, його можна замовити заздалегідь або купити прямо на місці. Для маленьких лижників і сноубордистів – окремі, більш приємні тарифи. За словами керівництва курорту, ціни тут найнижчі серед конкурентів. Детальніше можна подивитися на сайті, а краще уточнити у туроператорів перед поїздкою.

Інструктор курорту "Ерджієс" тренує дітей

Де розташований "Ерджієс" і як туди дістатися

Зручне розташування – одна з головних переваг гірськолижного курорту "Ерджієс". Дістатися туди можна прямим чартером туроператора до аеропорту міста Кайсері або через Анкару чи Стамбул. Ми, наприклад, прилетіли Turkish Airlines із пересадкою в Стамбулі. Звідти до Кайсері добиралися внутрішнім рейсом близько години.

Переліт Стамбул-Кайсері

Якщо ж ви першим пунктом виберете Анкару, там можете сісти на автобус або взяти в оренду машину, тоді шлях на курорт займе години три. Авто, до речі, простоювати не буде: знадобиться для поїздок дивовижними місцями регіону, про які ми розповімо в наступному матеріалі.

Погода на курорті "Ерджієс"

Сніг на "Ерджієсі" зазвичай випадає в кінці листопада або на початку грудня і лежить до кінця квітня. Температура взимку коливається від 0 до -10ºC. Погода досить мінлива: ще вранці, після приїзду, ми захоплювалися класичною зимовою казкою, з сухим морозом і яскравим сонцем, а вже в обід піднявся сильний вітер.

Де оселитися

Люди, які приїжджають кататися на гірськолижний курорт "Ерджієс", можуть обирати між гірськими і міськими готелями. Місто-мільйонник Кейсера, що має багатовікову історію, розвинену інфраструктуру і третій за розміром ринок Туреччини, розташоване за пів години їзди від курорту і пропонує туристам понад дві тисячі місць у готелях. Найпопулярніші готелі міста – найкращий у мережі Radisson Blu, де ми і проживали, Wyndham Grand Kayseri, Holiday Inn, Ibis, Novotel, Ommer і Divan. Більшість готелів мають власні шатли, які доставляють туристів на курорт "Ерджієс".

Краєвид на місто Кайсері та гори з 14 поверху готелю Radisson Blu

Серед гірських готелів хочеться відзначити DAS3917, де нас вразив багатющий вибір страв і креативний дизайн інтер'єру, затишні Mirada Del Monte і Grand Eras Erciyes Hotel.

Ціни на проживання краще відстежувати заздалегідь, оскільки вони змінюються залежно від попиту. Але в середньому міські готелі обходяться у $30- $50 за номер на двох за добу, а гірські – у $80-$120.

Кому сподобається курорт "Ерджієс"

Курорт "Ержджієс"

"Ерджієс" припаде до душі як новачкам, так і професіоналам. Оцінять місцеву інфраструктуру також і сім'ї з дітьми. З собою можна зовсім нічого не брати: на місці є десятки пунктів оренди одягу і спорядження, а також магазинчики, де все це можна недорого купити. Оренда обійдеться у $25- $30 на добу.

Мечеть біля курорту "Ерджієс"

Якщо ви – той самий непосида, головною перевагою курорту для вас стане можливість чергувати снігові вершини з поїздками по регіону, під час яких ви встигнете насолодитися дивовижними ландшафтами і стародавніми пам'ятками історії. Що саме варто подивитися в Каппадокії, розповімо й покажемо в наступному матеріалі.

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