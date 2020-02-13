Гайд по Стамбулу: как не пропустить самое интересное

Стамбул – красивейший город мира с особой харизмой. За свою многовековую историю он был столицей четырех империй и вобрал в себя все лучшее от самых разных цивилизаций.

Первая столица Турции прекрасна круглый год. С мая по октябрь город играет особыми красками, зато зимой и поздней осенью здесь не жарко и меньше туристов.

Особо привлекателен Стамбул тем, что украинцам доступны вполне бюджетные перелеты в этот город. Дешевые авиабилеты легко и удобно найти на aviasales.ua.

Что посмотреть

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Город расположен на двух берегах пролива Босфор, который условно разделяет Стамбул на европейскую и азиатскую части.

Самые известные достопримечательности сосредоточены в европейской части, в старом городе. А именно в районе Султанахмет. Именно здесь лучше всего искать жилье. Бюджетных вариантов здесь предостаточно. Кроме того, можно сэкономить время и деньги, избегая общественного транспорта. Не говоря уже о погружении в особую атмосферу старого Стамбула.

Обязательно нужно увидеть красивейшие мечети мира – Голубую мечеть, мечеть Сулеймание, музей собора Святой Софии, древнее водохранилище Цистерна Базилика и невероятно красивый дворец османских султанов Топкапы.

На западе от центра в районе площади Беязыт можно полюбоваться на Стамбульский университет, местную мечеть и крупнейший крытый рынок в мире, которому более 500 лет – Большой базар.

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Можно посетить район Галата – прибежище генуэзский колонистов со специфической архитектурой и колоритом. Прогуляться оттуда до площади Таксим по шумной туристической улице Истикляль.

Азиатскую часть Стамбула недооценивают очень напрасно. Здесь особая атмосфера и куда меньше туристов. Отличное место, чтобы купить действительно ценные, аутентичные сувениры и поесть нетуристической еды. Кроме того, здесь множество колоритных баров и клубов.

Еще один бонус – чтобы добраться сюда, можно воспользоваться одним из городских паромов-корабликов, полюбовавшись видами на Стамбул с моря.

Что отведать

Отдельной программы заслуживают турецкие угощения.

В узких улочках, подальше от толп туристов надо насладиться знаменитым турецким кофе.

pixabay.com

Ни в коем случае нельзя гнушаться уличной еды – она здесь великолепна. Это и шаурма, и жареные каштаны, и вареная кукуруза. Запить все это можно чаем, кофе или гранатовыми фрешами, которые готовят здесь на каждом шагу.

В ресторанах стоить обратить внимание на блюда из рыбы, кебаб, рагу или запеченные овощи. Главное оставить место для турецких сладостей на десерт.

Найти дешевые авиабилеты в Стамбул легко и удобно на aviasales.ua

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