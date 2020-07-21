Фітнес-модель із дитиною вигнали з літака через відмову надіти маску

Мешканку Канади, фітнес-модель Анжеліку Біббі з дитиною вигнали з літака авіакомпанії Air Canada через відмову надіти маску за станом здоров'я.

42-річна жінка подорожувала з Келоуна в Оттаву з пересадкою в Монреалі. За словами туристки, перший переліт пройшов нормально, труднощі виникли в транзитному аеропорту, повідомляє Daily Mail.

Біббі страждає на важку форму клаустрофобії, через яку не може носити респіраторну маску. Жінка взяла довідку в лікаря, проте співробітники перевізника не пустили її в літак без захисних засобів.

Анжеліку Біббі з дитиною вигнали з літака Facebook Angelique Bibby

"Вони сказали мені, що я ризикую захворіти в польоті й заразити інших, якщо не можу носити маску. Коли я запитала, як мені дістатися до Келоуна, співробітники відповіли, що це не їхня проблема. Вони залишили мене в Монреалі в істериці", – розповіла канадка.

Біббі довелося шукати квиток іншої авіакомпанії та купувати його за 1 300 доларів. Представники Air Canada відмовилися коментувати ситуацію. Вони зазначили, що захисні маски обов'язкові на всіх рейсах для всіх пасажирів, за винятком мандрівників, у яких є дозвіл від лікаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США пасажир літака Alaska Airlines пообіцяв убити попутників, якщо вони не визнають Ісуса чорношкірим. Пілот був змушений повернутися в аеропорт вильоту через хулігана.