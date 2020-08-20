Фіналіст "Голосу країни" вразив мережу сучасною версією пісні "Несе Галя воду"

Фіналіст шоу "Голос країни 10" на 1+1 Сергій Роман презентував свій перший кліп на українську народну пісню "Несе Галя воду".

Над аранжуванням треку Сергій працював разом зі своїм зірковим тренером на проєкті – мультиартистом MONATIK. Музиканти презентували нове бачення всім відомої композиції й викликали ажіотаж у мережі. Прем'єра пісні відбулася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Пісню "Несе Галя воду" Сергій Роман вперше виконав на проєкті "Голос країни" на етапі "нокаутів". Тоді на головній вокальній сцені країни хлопець зізнався, що почав працювати над аранжуванням пісні давно, а ось завершити процес йому допоміг тренер проєкту MONATIK. Уже тоді всі тренери проєкту високо оцінили вокальні здібності учасника, а відео за кілька днів зібрало в мережі YouTube більше ніж мільйон переглядів.

Кадр кліпу "Несе Галя воду" Пресслужба "1+1"

"Після проєкту "Голос країни" моє життя дійсно змінилося – я знайшов свій вокальний стиль, у якому планую працювати й далі. Під час карантину я багато займався музикою, працював над створенням нових треків. Коли ми вибирали пісню для "нокаутів" у шоу, я запропонував варіант аранжування на свій розсуд, як я це бачу. А вже пізніше ми зустрілися на студії, і Дмитро мені допоміг – все реп-частини, які звучать у пісні, – це його робота. Завжди кажу, що ця пісня ніколи б не зазвучала так, якби не наше знайомство з Дімою", – розповів Сергій Роман.

Сергій Роман на шоу "Голос країни" Пресслужба "1+1"

Героїнями кліпу, який знімали в різних куточках України, стали понад 20 дівчат, серед яких актриса Дарина Петрожицька, танцівниця і учасниця нового сезону проєкту "Танці з зірками" Аделіна Делі. Як зазначає співак, ця пісня – історія про кожну українську дівчину.

"Сподіваюся, що глядачам сподобається наша робота. І ми покажемо, що українська музика може звучати зовсім по-іншому, вона може звучати круто, незвично, а головне – сучасно", – додав співак.

Нагадаємо, Сергій Роман – фіналіст десятого ювілейного сезону головного вокального шоу країни "Голос країни". На проєкті він виступав у складі команди MONATIK. Хлопець прийшов на шоу, щоб популяризувати українську пісню, тому на шоу його відразу охрестили сучасним гуцулом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак, суперфіналіст проєкту "Голос країни 10" на каналі "1+1" Сергій Асафатов (АСАФАТОV) мало не загинув на зйомках кліпу.